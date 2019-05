Macri compartió un acto con Urtubey y relanzó el programa Ahora 12

Crédito: Captura Presidencia

El presidente Mauricio Macri y el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey , inauguraron este mediodía un tramo de vías renovadas del ferrocarril Belgrano Cargas en la ciudad de Salta. "El haber decidido cambiar provoca estos resultados diferentes. Cambió la tendencia de nuestro país, cambió la energía", aseguró el mandatario. También aprovechó el acto para relanzar el programa Ahora 12 con cambios en las tasas para hacer compras en 3, 6, 12 o 18 cuotas fijas con tarjeta de crédito.

"Hay que saber que las cosas que son para toda la vida llevan y requieren esfuerzo, trabajo, compromiso. Estamos para darlo", arengó el Presidente. "Cuesta entender, ¿no? Cuesta explicarnos por qué fuimos capaces de tener una actitud que llevo a que perdiésemos miles de kilómetros de vía", preguntó Macri en forma retórica.

"Descarrilarse era como una habitualidad, una cosa que habíamos asumido que era normal. No son normales esas cosas. No es normal que no cuidemos la infraestructura más importante que tiene nuestro país", agregó.

Macri contó que más temprano se había reunido con una docente, Mercedes, en la ciudad de Salta, y anunció que Ahora 12 ahora tendrá tasas del 20 por ciento. Definió al programa como "muy activo" y habló de "alivios" en un "momento de construcción, histórico".

"Momento no ajeno al debate, [en el que] algunos creen que volviendo al pasado vamos a encontrar soluciones. Yo les digo [que] volviendo al pasado nos vamos a autodestruir", sostuvo.

El Presidente, Urtubey y el intendente de la capital salteña, Gustavo Sanz, dejaron inaugurado un tramo de 80 kilómetros de vías nuevas que forman parte de una obra de 700 kilómetros que une Salta con la ciudad santafesina de Rosario .

Macri y Urtubey

Macri llegó a Salta ayer al mediodía y se reunió con el gobernador en la Casa de Gobierno, un encuentro que suscitó un sinfín de especulaciones sobre la posibilidad de que Urtubey integre la fórmula presidencial o el gabinete en un eventual segundo mandato. "Ni Macri ni Cristina", dijo el salteño.

Esta mañana, Urtubey insistió en que la Argentina "necesita salir de la grieta" macrismo-kirchnerismo y consideró que Alternativa Federal es el espacio que puede hacerlo.

"En septiembre del año pasado constituimos este espacio para encontrar una alternativa diferente a Macri y a Cristina en la Argentina. En ese sentido es que [Miguel Ángel] Pichetto , [Juan] Schiaretti , [Sergio] Massa y yo dijimos: 'Vamos a llamar a los dirigentes de distintos espacios políticos a que quieran ser parte de esta construcción'. Pichetto, Schiaretti, Massa y yo seguimos pensando exactamente lo mismo", planteó.

Consultado sobre si hay posibilidad de que acompañe a Macri como candidato a vicepresidente, Urtubey contestó: "Cero, cero porque yo no estoy buscando un cargo, lo que quiero es plantear una alternativa en la Argentina".

"No coincido con el programa de Macri, si bien voy a ayudar hasta el último día. Compito y creo que la Argentina necesita un cambio y yo voy a trabajar para generarlo", concluyó.