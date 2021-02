"Necesitamos generar trabajo donde se cuida al trabajador, pero también a los empresarios", afirmó Patricia Bullrich junto a Miguel Pichetto y referentes de la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE) Crédito: Prensa CTE

En una presentación con visos electorales, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, participaron hoy de una conferencia donde plantearon alcanzar un aumento del trabajo formal a través de la flexibilización de las condiciones laborales, delegar en los sindicatos la administración de los planes sociales y que estos no duren mas de seis meses. En otras palabras, abogaron por una reforma laboral y el fin del asistencialismo en manos del Estado.

Las declaraciones se hicieron en el marco de la conferencia que constituyó la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE), bajo la consigna "Menos planes, más trabajo", de la cual participaron la exministra de Seguridad y el excompañero de fórmula de Mauricio Macri junto a representantes de gremios y cámaras empresariales.

Planes Sociales

La presidenta del PRO embistió de lleno contra los planes sociales y el asistencialismo: "Hay que volver a la sociedad salarial y no asistencial: los planes sociales tienen que durar seis meses y, luego, de vuelta a trabajar".

Reclamó, además, que sean los sindicatos y no las organizaciones sociales los que manejen los planes de ayuda. "Cuando pasa un trabajador de ser un metalúrgico a estar desempleado y depender de la organización social, pierde el lazo con su empleo", aseguró Bullrich. "Pasás de tener un papa metalúrgico a tener un hijo planero".

Pichetto hizo, al igual que Bullrich, énfasis en que se debe terminar con el "el pobrísimo". Concluida la conferencia, en diálogo con LA NACION, abundó: "Hay que derrotar visión de la Iglesia Católica que cree que el plan ayuda a los pobres, que el gasto estatal es lo conveniente para el país".

"La visión del Papa de que la Argentina tiene que ser más pobre para ser más justa es una derrota cultural", agregó. "En materia pastoral, cuando su mensaje va dirigido al espíritu, su opinión es indiscutible. Pero cuando compromete la visión política entramos en terreno de debate y discusión", sostuvo Pichetto.

Flexibilización laboral

"Necesitamos generar trabajo donde se cuida al trabajador, pero también a los empresarios", postuló la presidenta del PRO. Esa fue la idea sobre la cual volvieron el resto de los disertantes, entre los que se encontraban representantes de sindicatos pequeños y cámaras empresariales: que sin capital no hay trabajo y que, por lo tanto, "hay que protegerlo".

"Las pymes son las que más trabajo dan: pero no las dejan trabajar", aseguró Bullrich. Entre otros incentivos para ayudar a las empresas, se propuso el pago de cuentas sociales a cuenta del IVA en función del crecimiento del ingreso: los disertantes estuvieron de acuerdo en que esto sería un gran incentivo para la transformación de un microempresario en empresario, y consiguientemente, para su formalización.

"Si no se ayuda al capital, los trabajadores tiene que ir a la informalidad y los empresarios no ganan plata porque sin empleados no pueden producir", subrayó Bullrich.

Pichetto recalcó también que los convenios no pueden ser iguales para las grandes empresas que las para las pymes. En este sentido, criticó al Consejo Económico y Social presentado por el presidente Alberto Fernández la semana pasada. "Tiene el típico modelo de visión corporativa, propia de modelos de gobierno muy antiguos. Ese modelo atrasa y requiere de cambios estructurales, que las pequeñas empresas no sean consideradas de la misma manera que las grandes".

A su vez, Bullrich aseguró que los empresarios deben poner condiciones razonables: "¿Por qué no hay elecciones en la UIA (Unión Industrial Argentina)? ¿Por qué no van los almaceneros a las paritarias?".

Por último, en la conferencia se propusieron otro tipo de medidas para favorecer las condiciones laborales, como la posibilidad de formación laboral dentro de las mismas escuelas secundarias. "Tenemos una enorme entrada a la universidad y muy poca salida. ¿Qué es mejor? ¿Una persona que tiene dos años de abogacía o una persona que tiene un titulo técnico intermedio que le permite desarrollarse?", inquirió Bullrich.

