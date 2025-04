En plena campaña, Larreta respondió a un posteo de Wanda Nara con un particular pedido a Milei

El candidato a legislador porteño por Volvamos Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, respondió este jueves por la tarde a un posteo en redes sociales de Wanda Nara, quien había hecho un particular pedido al presidente Javier Milei. “Queremos ver de incrementar... no sé si es a él al que nos tenemos que dirigirnos... Que los perritos puedan entrar a los supermercado”, planteaba la mediática en un video que subió a Instagram.

Luego de que la historia se viralizara, Rodríguez Larreta recogió el guante y le dedicó una publicación: “Hola, Wanda Nara. A mí también me importan las mascotas. De hecho, vamos a impulsar junto a Emmanuel Ferrario -también candidato- que puedan ingresar a todos lados con sus dueños, incluido el transporte público. ”Es un tema de la ciudad de Buenos Aires y no del gobierno nacional", aclaró el exjefe de Gobierno porteño para cerrar.

A mí también me importan las mascotas. De hecho, vamos a impulsar junto a @emmaferrario que puedan ingresar a todos lados con sus dueños, incluido el transporte público. Es un tema de la ciudad y no del gobierno nacional. https://t.co/6RRFKqmsur — Larreta (@horaciorlarreta) April 24, 2025

Juan Manuel López (Coalición Cívica ARI) no tardó en salir al cruce de Larreta, a quien acusó de “mendigar votos”: Igual que en el 2023, campaña fake. No sé quien asesora a Rodríguez Larreta pero colgarse de Wanda Nara para mendigar un voto no da. Se perjudica. Ciudadanos porteños, hay gente digna como Paula Oliveto".

Igual que en el 2023, campaña fake. No sé quien asesora a Rodríguez Larreta pero colgarse de Wanda Nara para mendigar un voto no da. Se perjudica.

Ciudadanos porteños el 18 de mayo hay gente digna como @pau_oliveto de Coalición Cívica https://t.co/tJ28o2h7TO — Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) April 24, 2025

Desde el anuncio de su candidatura el marzo pasado, Rodríguez Larreta no ahorra en críticas hacia la gestión de Jorge Macri. En distintas plataformas, entrevistas radiales y televisivas, el ex precandidato a presidente del Pro puso la lupa sobre algunos de los puntos débiles de la administración Macri y planteó posibles soluciones. Una de las falencias que Larreta capitalizó fue el “olor a pis” y la falta de limpieza en la ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, y a un mes de las elecciones porteñas, propuso el martes en diálogo con LN+ que haya baños públicos como en otras capitales del mundo para evitar que las personas hagan sus necesidades en la vía pública. “Hay una Ley de hace muchos años en la ciudad donde todos los locales gastronómicos tienen que tener un baño a disposición de sus clientes y de quienes entren. Algunos lo cumplen y otros no”, detalló.

“Yo voy a correr mucho por la ciudad y faltan baños públicos. En muchos países del mundo hay baños donde se cobra una moneda para entrar. Eso se puede hacer”, sugirió para cerrar su idea.

El pedido de Wanda Nara a Javier Milei

El miércoles, la conductora hizo público un video junto a su hija Francesca, quien la acompañó al supermercado. Mientras estaba a la espera de poder realizar las compras de la semana, recurrió a su perfil en la plataforma de META para hacerle un comentario al líder de La Libertad Avanza (LLA), a quien no dudó en etiquetar.

“Es un pedido para nuestro Presidente. No sé si lo va a ver o si alguien se lo puede hacer llegar... Queremos ver de incrementar -no sé si es a él al que nos tenemos que dirigirnos- que los perritos puedan entrar a los supermercados. Estamos muy mal acostumbradas de otros países donde vivimos y me encantaría adoptar las cosas buenas de otros lugares, que se puede ir con los perros a donde quieras”, dice al comienzo.

En ese sentido, cuenta que su hija no quiere acompañarla debido a que no puede entrar con su mascota. Gira entonces la cámara hacia la niña que, con la perra a upa, reclama: “Me quedé afuera todo el día”. Con una sonrisa, su madre agrega: “Franchi no quiere entrar al supermercado porque tiene que dejar a Cookie atada”.

Sobre el final de la grabación, la empresaria opina sobre cómo podría llevarse a cabo la iniciativa. “Los dueños de los perros tendrían que ser responsables y venir con toallitas. Esa sería la idea de mi plan, que vengan con las toallitas para limpiar si el perro hace algo y las bolsitas. Pero bueno, nos quedamos acá con Cookie afuera del supermercado, nos dejaron afuera y por suerte venimos con alguien que nos está ayudando a hacer las compras, pero bueno, nada. Ojalá se pueda hacer esto”, concluye.

