El pedido que Wanda Nara le hizo a Javier Milei para que los perros puedan entrar a los supermercados

Wanda Nara es una de las famosas argentinas con más alcance. A través de sus redes sociales, donde millones de personas siguen sus pasos, la influencer no solo aprovecha para promocionar sus distintos proyectos y comercializar sus productos de “Wanda Cosmetics” sino también para expresar sus inquietudes. Sin embargo, en las últimas horas, sorprendió al hacerle un particular pedido a Javier Milei.

Desde su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de 17 millones de seguidores, la conductora publicó este miércoles 23 de abril un video junto a su hija Francesca, quien la acompañó al supermercado. Mientras estaba a la espera de poder realizar las compras de la semana, recurrió a su perfil para hacerle un comentario al Presidente, a quien no dudó en etiquetar.

“Es un pedido para nuestro Presidente. No sé si lo va a ver o si alguien se lo puede hacer llegar... Queremos ver de incrementar -no sé si es a él al que nos tenemos que dirigirnos- que los perritos puedan entrar a los supermercados. Estamos muy mal acostumbradas de otros países donde vivimos y me encantaría adoptar las cosas buenas de otros lugares, que se puede ir con los perros a donde quieras”, comenzó diciendo.

Francesca Icardi junto a Cookie, su perrita (Foto: captura Instagram/@wanda_nara)

En ese sentido, contó que su hija no quiere acompañarla debido a que no puede entrar con su mascota. Fue allí que giró la cámara hacia la niña, que tenía la perrita a upa, y no dudó en decir: “Porque me quedé afuera todo el día”. Con una sonrisa, su madre agregó: “Franchi no quiere entrar al supermercado porque tiene que dejar a Cookie atada”.

Luego, Wanda Nara contó cómo podría llevarse a cabo la iniciativa. “Los dueños de los perros tendrían que ser responsables y venir con toallitas. Esa sería la idea de mi plan, que vengan con las toallitas para limpiar si el perro hace algo y las bolsitas. Pero bueno, nos quedamos acá con Cookie afuera del supermercado, nos dejaron afuera y por suerte venimos con alguien que nos está ayudando a hacer las compras, pero bueno, nada. Ojalá se pueda hacer esto”, completó, con cierta esperanza de que pueda llevarse a cabo.

