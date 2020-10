Mario Negri se quebró al leer el Preámbulo de la Constitución, en recuerdo de la victoria de Raúl Alfonsín el 30 de octubre de 1983 Crédito: Captura

De pie, legisladores del oficialismo y de la oposición aplaudieron al diputado Mario Negri, quien no pudo contener su emoción al recordar, en el recinto de la Cámara de Diputados, el triunfo del expresidente Raúl Alfonsín en las elecciones del 30 de octubre de 1983, que definieron el regreso de la democracia tras la dictadura militar instaurada en 1976.

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio se quebró cuando, sobre el final de su discurso, recitó el preámbulo de la Constitución Nacional, tal como solía hacer el expresidente Alfonsín en sus discursos de campaña en aquellos meses electorales de fines de 1983.

"Pasaron 37 años. Es una pavada para unos, es nostalgia para otros, pero a mí me gusta escucharlo: 'Constituir la unión nacional.", recitó Negri, e inmediatamente su voz se quebró. "Consolidar la paz interior, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. es nuestra obligación", finalizó, con sus ojos en lágrimas. De inmediato, sus colegas de bloque se pusieron de pie para aplaudir.

Previamente, Negri recordó cuando Alfonsín declamaba que "con la democracia se come, se cura y se educa". "Muchos se reían, pintaban carteles, lo empujaban. Alfonsín decía que la democracia debía educar, alimentar y sanar porque si no aparecen los autoritarios y outsiders políticos a llevarse las libertades. No alcanza con solo recordar el 30 de octubre de 1983, hay que a dar respuestas a la gente -sostuvo Negri-. La democracia sin derechos se deteriora y si solo damos derechos y no ejercemos la plenitud de la democracia, se debilitan los derechos de las minorías y la división de poderes."

La sesión en la Cámara de Diputados arrancó este mediodía con distintos homenajes. El oficialismo recordó el décimo aniversario de la muerte del expresidente Néstor Kirchner, como así también el 17 de octubre de 1943, cuando el peronismo nació como movimiento político.

El discurso histórico de Raúl Alfonsín, en el cierre de campaña de 1983

