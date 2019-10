En Madrid los argentinos se concentraron en la Puerta del Sol Crédito: Facundo Pechervsky

MADRID.- Con banderas celeste y blancas y al grito de "¡sí, se puede!", numerosos argentinos se concentraron en la Puerta del Sol para proclamar su apoyo al presidente Mauricio Macri y pedir el voto de residentes en el exterior para las próximas elecciones.

Banderas, camisetas y bufandas albicelestes poblaron ese emblemático rincón madrileño para hacer pública manifestación del deseo de continuidad, en consonancia con la "marcha del millón" que encabezará hoy Macri en el Obesico.

"Es importante dar una oportunidad de que la Argentina siga por la línea de la integración al mundo", dijo Mariela Duhalde, una argentina que hace tres años reside en Toledo y que llegó a la plaza en respuesta a la convocatoria que circuló por las redes sociales.

Había familias con chicos, estudiantes y argentinos afincados en la península, así como también algunos turistas que se enteraron de la concentración.

"A nosotros ya se nos acaba el paseo y volvemos a Buenos Aires el martes. Llegamos con tiempo para ir a votar. Pero pese a que estos son los últimos días, nos parecía importante dedicar un tiempo a defender el futuro", dijeron Alicia y Diego Bucarelli. Ella, maestra en Burzaco y él, agente de seguros.

El voto en el exterior

Sin mayor organización ni oradores programados, la nutrida concentración respondió a un mensaje que corrió por las redes sociales, como parte de la convocatoria del presidente Macri para que los residentes en el exterior no dejen de emitir su voto.

"El domingo próximo, los argentinos que vivimos en esta ciudad y en los alrededores votaremos en el Colegio Argentino de Madrid", decía Azucena Gómez Brito, una repostera que hace quince años reside en España. "No siempre he ido a votar, pero esta vez no dejaré de hacerlo", aseguró.

Fuentes diplomáticas confirmaron a LA NACION que esta vez el número de votantes en el exterior será significativo: los registros muestran que hay 380.000 argentinos en condiciones de votar en distintas ciudades del mundo. Cerca del diez por ciento se encuentran en España.

"En 2015 votó solo el tres por ciento de los argentinos residentes en el exterior. Esta vez nos parece que la cifra será mucho mayor", indicaron.

Días atrás, el canciller, Jorge Faurie, estimó que en España "hay 28.000 argentinos en condiciones de votar".

El faltazo de Brandoni

El actor Luis Brandoni, uno de los promotores de la marcha por el "sí se puede" en España, no pudo ser de la partida.

La convocatoria no le dejaba margen para llegar a tiempo a la función de la exitosa Parque Lezama, la obra que protagoniza en esta ciudad junto a Eduardo Blanco y bajo la dirección de Juan José Campanella.

Lo que está sucediendo en la sociedad argentina "es impresionante", dijo Brandoni días atrás, al exponer como orador principal de argentinos residentes en Madrid. Tal el calificativo para la "movilización" que advierte entre quienes "no están dispuestos para nada a ir para atrás" y están decididos a buscar la reelección del presidente.

En otras ciudades

Bajo el hasthtag: #19OTheWorldForArgentina, decenas de compatriotas compartieron fotos y videos de las concentraciones fuera de la Argentina.

Algunas de las ciudades donde hubo apoyo fueron Madrid, París, Zurich, Melbourne, Miami, Adelaida y Basilea.

