En medio de la polémica sobre el proyecto oficial para expropiar la empresa Vicentin , el kirchnerismo avanzó esta tarde en su ofensiva contra el grupo agroexportador y aprobó, en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, un dictamen para crear un a comisión bicameral que investigue las presuntas irregularidades en la relación crediticia entre Vicentin y el Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri.

El proyecto, que fue presentado a fines de abril último por el senador ultrakirchnerista Oscar Parrilli, fue rechazado por el bloque opositor de Juntos por el Cambio , que se retiró de la videoconferencia. La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la senadora María de los Angeles Sacnun (Frente de Todos), avanzó igualmente con la firma del dictamen gracias a la mayoría oficialista y a los bloques aliados.

"Este proyecto surge a partir de una denuncia penal presentada por el actual director del Banco Nación Claudio Lozano contra las anteriores autoridades de la entidad, por posible defraudación a partir de un crédito que, a su juicio, era irregular y perjudicial. Lo que pretendemos con esta comisión investigadora es que no solo se investigue las posibles irregularidades, no desde el punto de vista penal -porque eso está a cargo de la Justicia-, pero sí cuales fueron las acciones que llevaron adelante los directivos del Banco Nación, los controles que hubo desde el Banco Central, como también la actitud que tuvieron los directivos de la empresa, si fueron conscientes de que llevaban adelante una maniobra lesiva a los intereses, no solo del Banco Nación, sino también de los productores y proveedores de la empresa", enfatizó Parrilli.

El senador sostuvo, además, que la comisión debería investigar la relación entre el grupo Vicentin y sus empresas vinculadas en Uruguay y Paraguay, ante la posibilidad de que hayan incurrido en delitos de subfacturación y lavado de dinero. "Creemos que una de las labores como senadores nacionales es velar por los intereses y recursos del Estado y nos parece que esta empresa ha violentado y vulnerado los intereses del Estado argentino. Es lo que queremos investigar y cuantificar", sostuvo el legislador ultrakirchnerista.

Desde la oposición, la senadora Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio) expresó el rechazo de su bloque al proyecto oficialista, por considerar que esta comisión bicameral, de conformarse, avanzaría sobre el Poder Judicial y obstruiría la labor del juez que instruye la denuncia penal contra Vicentin. Acto seguido, anunció el retiro de su bancada de la reunión de la comisión.

"Es de público conocimiento que está abierta una causa en la Justicia con el mismo objeto que apunta la conformación de esta comisión bicameral. No se entiende por qué se pretende que el Senado se constituya en una especie de juzgado de instrucción, lo que obstruiría la actividad del juez competente", enfatizó Rodríguez Machado. "Se trata de un nuevo avance de un poder sobre otro, lesionando seriamente la división de poderes que caracteriza el principio republicano", enfatizó.

Asimismo, la senadora opositora cuestionó las "facultades desproporcionadas" que tendría la comisión bicameral por crearse. "La propuesta carece de razonabilidad, apunta a crear en la opinión pública un estado de conmoción para ocultar otras cuestiones de mayor gravedad que están alterando el ánimo social y que son imputables al gobierno nacional", concluyó.

La senadora Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), una de las legisladoras que integra el círculo más cercano de Cristina Kirchner e ideóloga del proyecto para expropiar la empresa Vicentin, cuestionó con dureza a la oposición, a la que le reprochó su "huida" del debate.

La senadora ultrakirchnerista enfatizó que "es crucial" investigar lo que sucedió con la empresa agroexportadora, que contrajo deudas por más de 1500 millones de dólares y que actualmente está sometida a concurso de acreedores. "El Congreso tiene las facultades para ocuparse de la mayor estafa que pudo haber sufrido el Estado y en la que habría incurrido el grupo Vicentin", asestó la legisladora.

Fernández Sagasti retrucó los argumentos que esgrimió el bloque opositor para rechazar la conformación de la comisión bicameral. "Quiero recordarles que, recientemente, el Congreso creó una comisión bicameral para investigar lo sucedido con el hundimiento del submarino ARA San Juan. La causa judicial siguió su trámite y nosotros, en el Congreso, aprobamos un informe por unanimidad", enfatizó.

"En la Argentina, para que podamos avanzar en una comunidad más justa, tenemos que esperar que haya empresarios comprometidos con esta causa. El Estado nacional está realizando un gran esfuerzo para sostener los puestos de trabajo; sabemos de los inconvenientes que tienen las pymes para acceder a un crédito, y resulta que el Banco Nación le otorga un crédito de 18.400 millones de pesos a una empresa sin garantías. El 40% de esos créditos fueron otorgados en noviembre de 2019. No vamos a ser cómplices de una empresa que pergeñó un robo a miles de argentinos. Se tiene que terminar las avivadas de los grandes grupos que se abusan de un Estado bobo", fustigó.

El dictamen aprobado esta tarde propone que la comisión bicameral goce de amplias facultades de investigación, como la de "practicar inspecciones en lugares públicos, semipúblicos y privados, allanando por sí el ámbito de que se trate". Además, podrá "revisar y secuestrar libros de comercio, contratos, instrumentos financieros, registros informáticos y toda clase de documentación y correspondencia que guarde relación con la investigación".

El proyecto establece que la comisión por crearse esté compuesta por 12 legisladores (seis por cada cámara): su función, reza la iniciativa, será investigar si la entidad bancaria cumplió con las normativas legales, cuál fue el destino de los fondos de los créditos otorgados a la empresa y si existieron "posibles maniobras de encubrimiento y/o lavado de activos de posible origen delictivo".