En su contraofensiva, Cristóbal López apunta hacia el entorno de Macri

Desde que recuperaron la libertad, Cristóbal López y Fabián de Sousa buscan debilitar las acusaciones por corrupción que, formuladas por fiscales y organismos estatales, los tuvieron presos durante casi dos años. Para eso, amplificaron sus cuestionamientos contra el gobierno de Mauricio Macri, que dejará la administración pública dentro de un mes, pero también se aseguraron de apuntar al círculo íntimo del Presidente.

Mientras en los tribunales federales de Comodoro Py hay causas que avanzaron y llegaron al juicio oral contra exfuncionarios y empresarios procesados, en otros expedientes los mismos personajes son considerados víctimas y, por eso, actúan como querellantes. Ocurre con causas en las que los organismos públicos que hicieron acusaciones ahora se encuentran en la mira de la Justicia. Un signo del cambio de los tiempos.

En su defensa, De Sousa declaró en el juicio por defraudación al Estado -la causa conocida como "Oil Combustibles"- y apuntó contra los funcionarios de la AFIP que los acusaron por haber fomentado, según sus dichos, el quiebre de la petrolera y cortado los planes de pago particulares del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC).

A su vez, Cristóbal López declaró la semana pasada como testigo en otra causa, en manos de la jueza María Servini y el fiscal Guillermo Marijuan, y relató, bajo juramento, una serie de reuniones y llamadas en las que supuestamente él y su socio fueron intimidados para vender sus empresas. Mencionó a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, Nicolás Caputo, Mario Quintana y José Torello como los interlocutores del Gobierno para llevar adelante las supuestas negociaciones y presiones.

Ante Servini, en una audiencia que presenciaron el letrado de De Sousa, Carlos Beraldi, y los defensores del titular de la AFIP, Leandro Cuccioli -también imputado en ese expediente-, López declaró que Macri lo citó en octubre de 2015 para pedirle que cambiara la línea editorial de C5N y recriminarle que lo habían "tratado mal" en el programa de Marcelo Tinelli, "Bailando".

En ese entonces, la reunión entre Macri y López había sido revelada por los medios e interpretada como un intento de acercamiento de parte del empresario kirchnerista al hombre que disputaba la presidencia con Daniel Scioli. "Me quedé muy nervioso, me alteró", declaró ahora López, y dijo que Macri le había dicho que Cristina Kirchner tenía que ir presa.

En la declaración a la que accedió LA NACION, López relató: "[Macri] me vuelve a preguntar '¿y con Cristina cómo es tu relación?'; a lo que le contesto que mi relación no era con ella, sino que había sido con el marido, con Néstor Kirchner. Le digo que con Néstor tenía una buena relación. Entonces él me dice que necesitaba el canal para ir por Cristina. Le digo '¿qué es ir por Cristina?', y me dice que hay que meterla presa, a lo que yo le digo 'no contés conmigo'. Yo no soy amigo de Cristina, pero la aprecio y creo en el proyecto político del kirchnerismo. De ahí no sé cómo fue la charla, no me acuerdo: me quedé muy nervioso, me alteró".

López también relató -bajo juramento- que se reunió con Pepín Rodríguez Simón "dos o tres veces", quien le pidió aumentar el canon de la ciudad de Buenos Aires en los negocios del juego. Luego dijo que, antes de que la AFIP los acusara a él y a De Sousa, recibieron aprietes para vender las acciones del Grupo Indalo al corredor de autos Orly Terranova y después, en otro intento, a Ignacio Rosner.

Rosner y Terranova estuvieron cerca de ser citados como testigos en este expediente, pero después de la declaración de López quedaron imputados.

Servini también tiene en su juzgado la causa por amenazas que se inició después de que el empresario Daniel Vila dijera que Mauricio Macri lo había presionado por las posiciones editoriales de sus medios. López y De Sousa dijeron que el macrismo "les declaró la guerra". ¿Qué poder de fuego tienen los dichos de los empresarios y qué elementos tiene la Justicia para avanzar hacia otras medidas de prueba? Fuentes judiciales confirmaron a LA NACION que hay una lista de testigos citados para declarar en esta causa, con el fin de acreditar los dichos de los denunciantes.

Los apuntados por López en la declaración testimonial de la semana pasada conocen los dichos, pero no se reconocen preocupados. "Que la Justicia investigue, pero la declaración de López está llena de vaguedades, no hay precisiones. Entiendo a lo que van en lo político, pero no en lo jurídico", dijo a LA NACION un hombre mencionado por López que sigue de cerca el expediente. Otro hombre de negocios apuntado por López dijo: "Si fuera él, gastaría mi tiempo en recuperar las empresas y no en estas cosas".