En tono de campaña, Diego Santilli habló de economía y convocó a “ampliar la oferta electoral”

En medio de las tensiones en Juntos por el Cambio por la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, reclamó hoy una mayor amplitud en la coalición opositora para lograr acuerdos básicos con el oficialismo y resolver los problemas estructurales del país.

Lo hizo al exponer, de manera virtual, en el 38° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Santilli, el postulante que promueve Horacio Rodríguez Larreta para competir en el terruño bonaerense ante la inminente mudanza de María Eugenia Vidal a la Capital, ratificó su apuesta por la moderación y se mostró con tono de campaña, horas después de admitir que le gustaría protagonizar la elección de medio término en la provincia de Buenos Aires. Esa jugada del tándem Larreta-Santilli altera al intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien, con el aval por su primo, el expresidente Mauricio Macri, amenaza con forzar con una interna si el “colo” cruza la General Paz para subirse al ring electoral.

Al exponer ante los empresarios, Santilli dijo que la grave situación económica del país requiere que la dirigencia política baje el nivel de confrontación y apueste al diálogo. Un mensaje para el sector que lideran Macri y Patricia Bullrich, titular de Pro.

Durante su exposición en la ceremonia de apertura del evento organizado por el IAEF, bajo el lema “Protagonizando los nuevos desafíos: oportunidades para la recuperación de la Argentina”, Santilli trazó un duro diagnóstico de la situación económica. “Tenemos un país con 42% de pobres, donde el 56,3% de los chicos menores de 14 años viven en la pobreza. Es decir, casi 6 de cada 10 chicos son pobres. La inflación del 2020 fue del 36,1%. Y en lo que va del año es del 17,6%”, repasó.

Santilli expuso en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF)

“Con estos números, la política no puede darse el lujo de ser confrontativa o, peor aún, destructiva”, remarcó Santilli, al disertar en el evento.

Para Santilli, “el debate político tiene que ser constructivo, tanto para resolver lo urgente como para encarar un plan a futuro”. “Hay que salir de la chicana y dejar de tratar al otro como un enemigo, sino pensar que es un adversario al que hay que ganarle porque uno tiene mejores planes”, añadió.

Luego, el vice de Larreta insistió en que Juntos por el Cambio necesita ampliar su oferta electoral para ganar las elecciones y poder encarar las “transformaciones” y reformas que el país necesita. “Con Horacio siempre decimos: ´acá no se trata de ser presidente, gobernador o jefe de gobierno, sino de ser buen presidente, buen gobernador y resolver problemas estructurales que hace décadas no resolvemos”, sostuvo.

Para Santilli, en necesario que la principal coalición opositora muestre “programas” sobre cuál es su proyecto de país en la campaña. “Necesitás una base de sustentación muy ancha para gobernar al país. Si para llegar así tengo que agredir a mi adversario, no puede acordar después”, dijo.

Según Santilli, el país necesita resolver lo urgente -bajar la inflación y el alto nivel de pobreza- y encarar el diseño de “un modelo de crecimiento hacia adelante”. Y llamó a construir “confianza” en base a “acuerdos” y “consensos” entre los partidos políticos.

“Necesitamos reglas claras para resolver los problemas crónicos de la economía. No se trata de ganar una elección, sino de ganar para poder gobernar” , insistió.

Y añadió: “El color político, los orígenes y la ideología no pueden ser obstáculos para resolver los problemas de la gente. Tienen que ser oportunidades de construir algo mejor a partir de lo que me aporta el otro”.

En ese marco, el número dos de Larreta subrayó que “no hay crecimiento posible si asfixiamos de regulaciones al desarrollo de la economía” o “si una empresa no pueda contratar más gente por la carga impositiva que eso significa”.

Ante los empresarios, Santilli advirtió que el el Estado “nunca puede ser una traba para la generación de empleo”. “Todo lo contrario: el Estado tiene dar respuesta a la Educación, la salud, la seguridad y la infraestructura para que, junto con el sector privado, se pueda generar trabajo y desarrollo económico”, apuntó.

El mensaje de Larreta

El principal armador de Larreta reconoció ayer su deseo de competir en la provincia. “A mí siempre me motiva, es una provincia que amo, en la cual me crie de chico”, señaló Santilli en diálogo con CNN en Español. “¿Por qué no competir? Las primarias están para eso, para que la oposición consolide su espacio y compita. Que esté [Facundo] Manes es importante. Todos los que quieran sumarse”, completó el funcionario, quien recorrió el jueves pasado la tercera sección del conurbano con vidalistas.

Afiches de Diego Santilli para Diputado Nacional por la provincia

Ayer aparecieron afiches en Lanús para postularlo a diputado. Y, en plena crisis interna en Pro por el armado de listas, Larreta buscó apaciguar las aguas con un gesto hacia los intendentes de Pro. El alcalde pidió la palabra durante un acto de entrega de motos robadas, poco después de que le preguntaran a Santilli si deseaba pelear por la gobernación bonaerense en 2023

“Además de Diego, que ha crecido mucho y tendría todo el potencial para ser candidato a gobernador, lo bueno es que en Juntos por el Cambio que tenemos muchos dirigentes con esas características. Intend.entes que vienen trabajando bien, como Néstor Grindetti, Diego Valenzuela, Julio Garro o Jorge Macri, Guillermo Montenegro, o Cristian Ritondo, Emilio Monzó y Joaquín de La Torre. Hay muchos en condiciones de crecer y asumir responsabilidades. Es un orgullo”

LA NACION