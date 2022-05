En un “locrazo” con Massa y el Evita, Fernández reclamó unidad y envió un mensaje al kirchnerismo

“Los primeros que tenemos que unirnos en la diversidad somos los que decimos ser parte del movimiento nacional y popular” . Alberto Fernández volvió a transmitir un mensaje al kirchnerismo en medio de las diferencias, cada vez más irreconciliables, que vienen condicionando su gestión. En un almuerzo patrio en un club de Florencio Varela -donde se sirvió locro para 1.200 personas- el Presidente recalcó que “nada es peor que el discurso único e imponer mandatos”. En otro llamado a la unidad del oficialismo, el jefe de Estado reclamó enfrentar a “la derecha maligna”.

El “locrazo”, a puertas cerradas, fue organizado por el Movimiento Evita, una agrupación que se referencia en el jefe de Estado. La comida en ocasión del 25 de Mayo estaba pautado desde hace varios días, pero el jefe de Estado fue invitado luego de que diera de baja su travesía a la Antártida por condiciones climáticas.

Durante toda la jornada patria en Buenos Aires, Fernández se mostró muy cerca de Sergio Massa. El titular de la Cámara de Diputados no sólo lo escoltó hasta el Tedeum en la Catedral metropolitana, sino que más tarde lo acompañó al encuentro con militantes en Florencio Varela, en un entorno sin el protocolo de la ceremonia eclesiástica.

De hecho, durante el almuerzo, Fernández se subió a la tarima para colgarse una guitarra. Hizo una versión de “Solo se trata de vivir”, de Lito Nebbia. Massa también cantó .

En la mesa principal, acompañando al Presidente, estuvieron los ministros los ministros de Obras Públicas y Desarrollo Social, Gabriel Katopodis y Juan Zabaleta, respectivamente; el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro y el secretario de la Economía Social, Emilio Pérsico -ambos referentes del Movimiento Evita-; el intendente anfitrión, Andrés Watson, el diputado y exintendente del distrito, Julio Pereyra, y los intendentes Juan José Mussi ( Berazategui) y Mariel Fernández (Moreno).

La mesa de funcionarios que acompañó al Presidente en Varela

“Es primordial (la unidad) porque enfrente tenemos la amenaza de siempre, los que gobernaron e hicieron caer los salarios un 20 por ciento” , dijo Fernández que durante todo el día reclamó la recomposición del frente interno. “Lo primero que necesitamos es respetarnos en la diversidad, no tenemos por qué obedecer a una misma lógica, podemos tener una lógica diferente y podemos estar unidos ”, insistió.

El 25 de mayo es una efeméride sensible para Alberto Fernández y Cristina Kirchner, porque fue el día que Néstor Kirchner asumió su presidencia. A 19 años de ese ascenso al poder, el Presidente y su vice no se hablan, en un punto de difícil retorno. Mientras el jefe de Estado buscó el calor del Movimiento Evita, uno de los sectores que sigue apuntalando su figura, La Cámpora organizó por su cuenta distintos encuentros en unidades básicas . La expresidenta, en cambio, se pronunció en Twitter y dijo que se transitan “momentos difíciles” para el pueblo.

Consultado por la prensa sobre la posibilidad de restablecer el diálogo con su vice, el jefe de Estado prefirió no pronunciarse y se limitó a señalar que Cristina no estuvo en el tedeum porque se encuentra en El Calafate . Fernández viene transmitiendo a su entorno que cree que el kirchnerismo se está “aislando y equivocando” al profundizar la interna y no da señales de terminar con la incomunicación.

“Vamos a ver”

La fecha patria llega en un punto de inflexión para la gestión de Fernández. A contramano del reclamo del kirchnerismo, el Presidente optó por empoderar al titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, al entregarle la botonera de la secretaría de Comercio, área clave para controlar la inflación.

“(Roberto) Feletti lamentablemente decidió irse. Trajimos a una persona muy capaz y el gobierno sigue” , dijo Fernández, al ser consultado sobre la etapa que se abre con los cambios en el organigrama y no descartó nuevas medidas. “Vamos a ver”, eludió.

Sí, en cambio le dedicó un recuerdo a la figura de Néstor Kirchner. “Marcó mi vida. Para mí Néstor es un modelo de conducta y fue el mejor presidente de la democracia . (En 2003) eran circunstancias muy distintas. Nunca olviden que en el medio hubo un gobierno que destruyó al Estado, una pandemia y una guerra”, dijo.