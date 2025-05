En un mensaje velado para la CGT, Cristina Kirchner vuelve a reclamar una “actualización” del modelo sindical

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a reclamar una “actualización” del modelo sindical argentino. Lo hizo por medio de un mensaje por el Día del Trabajador dirigido al Partido Justicialista (PJ), que ella encabeza, en medio de una fuerte interna que tiene a la CGT más cercana a otros sectores de la fuerza opositora.

“Hay que devolver fortaleza y legitimidad al modelo sindical argentino, columna vertebral de nuestro movimiento, con la necesaria actualización que imponen los tiempos en materia de un nuevo modo de trabajo, de una nueva fase del capitalismo”, sostuvo en el mensaje la presidenta del PJ.

En la misma línea, consideró “necesario replantear” la estrategia de acercamiento de los gremios a los trabajadores, aunque “sin negar lo pasado, sino aceptar el presente pero no desde el conformismo sino de cómo intervenimos para seguir representando los valores de los que trabajan”.

El mensaje de @CFKArgentina a los compañeros y compañeras que se encontraron hoy en la sede del partido para conmemorar el Día del Trabajador. ✌🏼🩵 pic.twitter.com/6Y7XHVwWP3 — Partido Justicialista (@p_justicialista) May 1, 2025

“Hay nuevas modalidades de trabajo y también hay nuevas actitudes frente a la asociación que se daba en el pasado y que tenía su basamento en la solidaridad. Y hoy, a partir de muchas modificaciones, tecnológicas, culturales, se tiende más hacia el individualismo”, remarcó Cristina Kirchner.

En el mensaje, que recibieron dirigentes reunidos en la sede nacional del PJ, la expresidenta advirtió: “Son cosas que tenemos que sentarnos a discutirlas y a plantearlas. No tenemos que hacer como el avestruz, que esconde la cabeza en la tierra y pretende que está todo igual. No, no está todo igual”.

El planteo de Cristina Kirchner a la dirigencia sindical peronista tuvo lugar un día después de que la CGT recibiera a Axel Kicillof en su sede de la calle Azopardo, tras la marcha de la central obrera -un día antes del 1 de mayo- a la que se sumó el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que responde al gobernador.

Kicillof, varios de sus ministros e intendentes, en la mesa de la CGT

“Son tiempos muy duros porque, como lo dije hace muchos años, cuando se comenzaba a desplegar toda la persecución política, mediática, judicial contra mi, contra mi familia, hoy queda más claro que nunca que no venían por mi, venían por ustedes”, aseguró la expresidenta.

Cristina agregó: “La verdad es que es un 1 de mayo muy duro para las grandes mayorías nacionales, no para las grandes minorías que están de parabienes. Son tiempos de ajuste, de una pérdida histórica del poder adquisitivo de los salarios, donde el gobierno pretende arrasar por derechos conquistados”.

Más temprano, en otro mensaje a través de las redes sociales, la expresidenta había afirmado que "es más necesario que nunca mantenernos unidos en la defensa del derecho a una vida digna, con el trabajo como herramienta de progreso". Pareció, al fin y al cabo, un mensaje a la interna peronista.