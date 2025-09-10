En una seguidilla de posteos, Ricardo López Murphy criticó al Gobierno y le hizo un guiño a Mauricio Macri

El diputado nacional de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, realizó una seguidilla de posteos en X con críticas al gobierno de Javier Milei y con un guiño político al expresidente Mauricio Macri, referente del PRO.

Este jueves, el legislador, que busca renovar su banca en las elecciones de octubre, ironizó sobre la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior.

En la red social compartió dos stickers con la imagen del funcionario y las leyendas “Antes: secretario del Interior” y “Ahora: ministro del Interior”. De ese modo sugirió que se trata de un mero cambio de denominación, sin implicancias reales ni impacto en la gestión de Milei.

En una seguidilla de posteos, el diputado nacional Ricardo López Murphy criticó al gobierno de Javier Milei e hizo un guiño a Mauricio Macri Captura de Pantalla

No fue la única observación que deslizó el exministro de Economía de Fernando de la Rúa. Tras la derrota de La Libertad Avanza (LLA) frente a Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses, recurrió nuevamente a la plataforma de Elon Musk para profundizar sus diferencias con el rumbo oficial.

“Una mañana difícil para nuestro país. Una vez más. Pero con la esperanza intacta de que podremos construir una alternativa. Nosotros seguiremos caminando la Ciudad. Y seguiremos trabajando por una economía ordenada, con superávit fiscal, pero que no se olvide de las pymes, de los trabajadores, de los jubilados y de los postergados. Vengan, hay lugar para los que defendemos la República”, escribió al día siguiente de los comicios.

En relación con la creación de una mesa política nacional integrada por Manuel Adorni, Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo y Martín Menem, López Murphy volvió a apelar a la ironía. Difundió una imagen de estilo “antes y después”: primero se ve a los dirigentes en soledad y luego, alrededor de una mesa.

El legislador no se detuvo allí. El martes publicó imágenes de estatuillas suyas generadas con Inteligencia Artificial (IA), que evocaban distintos momentos de su trayectoria. Junto a las postales escribió: “Salió el merchandising de la campaña. ¿Cuál prefieren? El 3% de lo recaudado lo donaremos a vendedores de tortas”.

Ese mensaje apuntaba a dos frentes. Por un lado, hacía referencia a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, que en el pasado tuvo un emprendimiento gastronómico de tortas llamado Sol Sweet. Por el otro, aludía al “3%” mencionado en audios filtrados que comprometen a la administración Milei en presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

En esas grabaciones, atribuidas al exdirector del organismo Diego Spagnuolo, se vincula a la hermana del presidente y a Eduardo “Lule” Menem con el cobro de sobornos equivalentes al 3% de operaciones con la Droguería Suizo Argentina, de los hermanos Kovalivker.

Finalmente, el diputado recordó cuando era aliado de Mauricio Macri en Propuesta Republicana. “Hay que volver a las bases. Los porteños se lo merecen”, opinó. Y añadió, en alusión al expresidente, al economista Carlos Melconian y al exdiputado Esteban Bullrich: “PD: qué bien nos quedaban los bigotes”.

El comentario remitió a la construcción política que, en los años 2000, reunió a referentes del Pro y sus aliados en territorio porteño. Macri lideró aquel armado que lo llevó a la Jefatura de Gobierno en 2007, acompañado por dirigentes como Bullrich —que luego formó parte de su gabinete local— y Melconian, quien actuó como asesor económico en sus campañas. López Murphy se sumó a ese esquema tras fusionar su partido Recrear con el Pro.