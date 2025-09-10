Juan Manuel Urtubey coronó su regreso al kirchnerismo con una visita de casi dos horas a Cristina Kirchner

El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, que regresó a las filas del kirchnerismo y será candidato a senador nacional por Fuerza Patria, visitó el martes por la tarde a la expresidenta Cristina Kirchner, en el departamento del barrio porteño de Constitución donde la exmandataria cumple su prisión domiciliaria.

Fue la primera reunión que tuvieron con Urtubey oficializado como candidato por el peronismo salteño.

Tras el encuentro, el exgobernador indicó que los candidatos de Fuerza Patria Salta son “los únicos capaces de enfrentar y frenar a [Javier] Milei”, porque los otros postulantes “son todos funcionales al Presidente y a su lista”, y añadió: “Muchos hoy se presentan como alternativa y en realidad son el lado B del partido del Gobierno”.

Este miércoles, Urtubey publicó un mensaje vía redes sociales para resumir su visita a la expresidenta en el departamento de la calle San José 1111. “Unir fuerzas por Salta. Unir fuerzas por la patria. Unir fuerzas por nuestro pueblo. Nada se construye con odio. Mucho menos un país. Unamos fuerzas para poner freno a la ceguera y la agresión, para ponernos juntos de pie y hacer escuchar la voz de quienes no son escuchados. Fuerza Patria. Fuerza Salta”, escribió Urtubey en su cuenta de X.

Cristina ya había recibido a Urtubey en su departamento de Constitución, antes del cierre de listas para las elecciones legislativas nacionales, pero el de ayer fue el primer encuentro con el exgobernador como postulante oficializado. Cerca de Urtubey destacaron que se trata de “la primera foto de Cristina con un candidato en campaña”.

Una fuente peronista bien informada sobre la actualidad de la expresidenta indicó a LA NACION que Fuerza Patria tiene “buenas expectativas” electorales en Salta, donde el espacio se siente “competitivo”.

También fueron parte del encuentro del martes con Cristina el diputado salteño Emiliano Estrada, que busca renovar su banca y encabeza la boleta de Fuerza Patria para la Cámara baja, y el senador Eduardo “Wado” de Pedro, uno de los referentes de La Cámpora, la agrupación que lidera el diputado Máximo Kirchner.

Estrada relató a LA NACION: “Fue una reunión de casi dos horas. Estuvimos conversando mucho de cómo está la situación económica en la Argentina, y la política. Nos preguntó y estuvimos charlando sobre la campaña. Le contamos que estamos haciendo una campaña muy tradicional, de ir caminando casa por casa, conversando con la gente. Como los 60 intendentes están en la lista de [el gobernador de Salta, Gustavo] Sáenz, como los diputados y los senadores, estamos haciendo una campaña muy cercana y simple”.

Urtubey, De Pedro, Fernández Sagasti, Mayans y Uñac, en un acto del peronismo en Mendoza, el 21 de mayo de 2022 Twitter

“Estamos teniendo un termómetro muy claro de lo que está pasando en cada uno de los lugares de Salta. Le contamos [a Cristina Kirchner] que estamos viendo que los sectores más populares, que en 2023 votaron a Milei, están con un rechazo muy alto y mucha bronca”, completó Estrada.

Urtubey estaba alejado del kirchnerismo, aunque en algunos momentos había ofrecido señales de diálogo con este sector. En 2019, fue candidato a vicepresidente en fórmula con Roberto Lavagna (por Consenso Federal), espacio desde el que enfrentó a la fórmula del peronismo (Frente de Todos) que integraba Cristina junto a Alberto Fernández.

En mayo de 2022, Urtubey se mostró abierto a dialogar con el kirchnerismo, al participar de un acto del PJ de Mendoza que compartió con De Pedro y la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, y también con dirigentes justicialistas menos comprometidos con el paladar kirchnerista.

En 2023, Urtubey se mantuvo alejado de la contienda electoral, pero este año regresó al ruedo y acordó una candidatura dentro del PJ salteño, que está intervenido por el PJ nacional, que Cristina Kirchner preside.

La intervención fue cancelada por la jueza María Servini, pero luego se restituyó tras una apelación judicial. El sector del justicialismo provincial que manejaba el PJ local y quedó relegado por la intervención (Sergio Berni y María Luz Alonso son los interventores) está integrado al frente del gobernador Sáenz.

El peronismo salteño se muestra fragmentado, con sectores del kirchnerismo que no comulgan con Urtubey. Es el caso de la militancia que está alineada con el senador nacional Sergio “Oso” Leavy, que se postula para renovar su banca desde el Partido de la Victoria.