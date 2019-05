Los defensores de la expresidenta buscaron demorarlo; entre los testigos hay exjefes de Gabinete y empresarios Fuente: Archivo - Crédito: AFP

"Nunca en la historia se dio algo así", exclama un funcionario judicial de los tribunales de Comodoro Py. Se refiere al escenario que se aproxima: una expresidenta que dio señales de que se postulará a la presidencia y cuenta con una intención de voto que ronda el 30% sentada en el banquillo de los acusados por delitos de corrupción durante su gestión. El juicio de la causa conocida como Vialidad, iniciada en 2016 por una denuncia promovida por Javier Iguacel, exdirector de Vialidad, comenzará el próximo martes.

El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 2. Ese tribunal quedó conformado para este proceso por los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini, Andrés Basso y Adriana Paliotti como suplente. Sin embargo, la Cámara de Casación decidirá hoy si confirma la integración del tribunal, tras las objeciones de las defensas.

El fiscal será Diego Luciani.

En esta causa, en la que hay 13 imputados, se investigan las irregularidades en la adjudicación de obras públicas a la provincia de Santa Cruz durante el gobierno kirchnerista. Según concluyó el juez de primera instancia Julián Ercolini cuando elevó la causa a juicio oral, de un total de 88 obras llevadas a cabo en Santa Cruz en el período 2004-2015, 52 se contrataron, por un monto de 46.000 millones de pesos, con empresas relacionadas con Lázaro Báez, que devino empresario de la construcción en 2003.

Además de la expresidenta y de Lázaro Báez, serán juzgados el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, Santiago Carlos Kirchner, Nelson Periotti, Abel Fatala, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez. Báez enfrenta además el juicio por lavado de dinero de la causa conocida como la ruta del dinero K. Y López espera que finalice el juicio en su contra por enriquecimiento ilícito.

Después de decenas de planteos formulados por las defensas de las partes, y de una postergación del debate -originalmente programado para el 26 de febrero- por el fallecimiento del juez Jorge Tassara, el viernes pasado el TOF 2 les hizo saber a los imputados que se dará comienzo al juicio el martes 21 de mayo y a partir de ese entonces se llevará adelante una audiencia por semana, los lunes. Se estima que llevará unas cuatro audiencias la lectura completa del requerimiento de elevación a juicio formulado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

También se les requirió a la Sala IV de la Casación y a la Corte Suprema que certifiquen ante la fiscalía y ante el tribunal la cantidad de los recursos que se encuentren en trámite por esta causa.

Los testigos

En la lista de los convocados para declarar como testigos durante el juicio, a la que accedió LA NACION, hay varios actores relevantes, tanto exfuncionarios como empresarios de peso. Los nombres más llamativos aparecen en el listado de los testigos que pidió la expresidenta. Por un lado, solicitó que se llame a prestar declaración testimonial a quienes fueron jefes de Gabinete a lo largo de los tres mandatos kirchneristas: Juan Manuel Abal Medina, Alberto Fernández, Jorge Capitanich y Sergio Massa. También pidió a Carlos Zannini, su exsecretario legal y técnico. Pero además Cristina Kirchner solicitó que sean convocados para declarar bajo juramento de decir la verdad Eduardo Eurnekian, dueño del holding Corporación América; Ángelo Calcaterra, exdueño de Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri; Carlos Wagner, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, y Enrique Eskenazi, del Grupo Petersen. Como testigos deberían responder a las preguntas del abogado de Cristina, Carlos Beraldi, y de los acusadores.

Este llamado inquietó a varios de los empresarios mencionados. Es que muchos de ellos atraviesan una situación judicial incierta. Según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION, tanto Calcaterra como Wagner y Eurnekian pidieron no declarar como testigos. "Presentó un pedido para no declarar", ratificó a LA NACION un colaborador de Eurnekian. Todos están imputados en la causa de los cuadernos y, según fuentes judiciales, esas testimoniales podrían complicarlos en otros expedientes. El tribunal tuvo presentes esos planteos, pero todavía no se pronunció. De todas formas, las declaraciones testimoniales se darán en una instancia posterior y esta cuestión será resuelta después de la feria judicial.

En tanto, mientras en las últimas semanas quedó envuelta en cuestionamientos la declaración de Leonardo Fariña como arrepentido, tanto la fiscalía de Luciani como la UIF y la OA -como querellantes- pidieron que Fariña asista al debate como testigo.

Los imputados

