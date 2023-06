Enfrentado al Presidente y en el sprint final para instalar su candidatura, De Pedro buscó capitalizar el triunfo del PJ en Tucumán

escuchar

Eduardo “Wado” de Pedro viajó anoche a Tucumán. Con el resultado puesto de la única victoria del fin de semana electoral para el oficialismo se fotografió con Osvaldo Jaldo, el gobernador electo, y Juan Manzur, exmandatario provincial y exjefe de Gabinete. Logró una imagen que Alberto Fernández recién tendrá esta tarde. “Primereó la foto”, dicen desde las filas del presidente. “En todo caso Alberto va después de él”, responden cerca del kirchnerismo. Desde comienzos de año la relación entre ambos es nula y desde el entorno del ministro hay críticas al mandatario por su posición de cara a las elecciones.

De cara a lo que viene, de Pedro sigue modo hiperactivo y sumará esta tarde una reunión en la Confederación General Empresaria (CGERA), en el que se verá con empresarios Pyme. La actividad se suma al trabajo que viene haciendo desde el 25 de mayo . Desde entonces recorrió nueve municipios, ocho en la estratégica provincia de Buenos Aires, en los que realizó 18 actividades; sumó otras nueve apariciones públicas dentro y fuera de Casa Rosada, en cuya planta baja tiene su despacho; dio 20 discursos y ofreció ocho entrevistas en radio, televisión y gráfica.

El puntapié inicial de ese sprint fue cuando a través de su cuenta de Twitter de Pedro lanzó el video que lo colocó como uno de los potenciales precandidatos presidenciales. “Tenemos la responsabilidad de construir una Argentina que funcione”, sostuvo aquel día apenas unas horas después de haber estado arriba del escenario de Cristina Kirchner, en Plaza de Mayo, cuando se conmemoraban 20 años de la asunción de Néstor Kirchner en 2003.

Wado de Pedro, junto a Sergio Massa y Máximo Kirchner el 25 de mayo Rodrigo Néspolo

Ese raid buscó, por sobre todo, instalar el nombre de De Pedro, hasta entonces con un alto nivel de desconocimiento algo que por estas horas cerca suyo celebran como algo que se empezó a revertir. Desde hace pocos días en su entorno hay un fuerte optimismo en formato de un documento en pdf de siete de páginas de la consultora Aresco de Federico Aurelio. Allí se lo ubica a De Pedro con el 15,8% de la intención de voto, seguido por Daniel Scioli con 11,6%. El estudio asegura que el ministro mostró un crecimiento de cinco puntos en referencia a la medición de mayo.

“Se instaló Wado. Públicamente, hay una referencia a él, la gente lo empieza a conocer. Se nota que ha calado en los viajes”, dicen en su entorno con fuerte expectativa. “ Si no hay acuerdo y vamos a unas PASO con (Daniel) Scioli, se ve que se puede ganar” , completan. Tras lo cual sostienen que será decisión de Cristina Kirchner si va jugar públicamente o no por la figura de De Pedro, aunque admiten que “sí está claro que tiene una afinidad con Wado por obvias razones”.

De Pedro es una de las personas de mayor confianza de la vicepresidenta y también una de las tres a los que se refirió como que nunca la traicionaron. “ Si tengo que hacer un archivo con dirigentes me quedo con Máximo (Kirchner), con Wado (De Pedro) y “El Cuervo” (Larroque) y no muchos más” , dijo Kirchner en la entrevista que dio el mes pasado.

El estudio no midió a Sergio Massa, otro de los nombres que suenan de cara a las próximas elecciones y que el último sábado dejó abierta la posibilidad de participar en las PASO pese que privilegia la idea de un candidato único. Desde las filas de De Pedro son contundentes respecto de por qué no se lo midió al tigrense: “No se lo midió porque ese escenario no existe. Contra Massa no vamos a ir. Massa y Wado están en sintonía” , explicaron las fuentes a LA NACION.

Los titulares de Interior y Economía se mostraron juntos apenas horas después del acto del 25 de mayo, en el que compartieron escenario y ubicación detrás de la vicepresidenta. El último jueves el mercedino sumó una foto de alto voltaje político con el gobernador Axel Kicillof, otro de los nombres que aún están en danza como posible candidato y Malena Galmarini, titular de Aysa y esposa de Massa. Fue en Tres de febrero y hubo elogios cruzados.

De Pedro, Galmarini y Kicillof, el jueves pasado en Tres de Febrero

“En estas dos semanas y sin mención de apoyos, Wado ya le está ganando a Scioli. En dos semanas logró una instalación bestial” , destacaron cerca del ministro sobre el análisis de Aresco, que se basó en una muestra de 4000 casos. Cerca del mercedino hablan de “repercusión en las redes” y se muestran convencidos de que “ese es el avance que confirma que es un buen candidato, pero que tiene que seguir creciendo en conocimiento”.

En el oficialismo no todos comparten la observación y se muestran escépticos de lo que se logró y lo que se puede seguir logrando en un territorio marcado por tensiones y negociaciones múltiples casi a contrarreloj a dos semanas del cierre de listas.

Por lo pronto, los resultados del estudio de Aresco también muestran que los votantes se reparten en tres grandes porciones: una representa a Juntos por el Cambio, otro al Frente de Todos y un tercera se la lleva la candidatura de Javier Milei. “En la encuesta se habla de casi un triple empate, con lo cual se ha construido como un candidato competitivo para las elecciones”, insisten. Y apuestan al porcentaje de desconocimiento de De Pedro, que todavía tiene “para seguir creciendo”.

Recorridos bonaerenses

El raid de Wado de Pedro por el territorio bonaerense incluyó su ciudad natal, Mercedes, en la que se mostró el primer fin de semana de su periplo junto a Sergio Massa, Florencio Varela, San Vicente, Berazategui, Malvinas Argentinas, Merlo, Tres de febrero y Escobar. También estuvo en Resistencia, Chaco, junto a otro cristinista, el gobernador Jorge “Coqui” Capitanich.

Detrás de la coordinación de la logística de los viajes ubican a Martín Insaurralde, el actual jefe de Gabinete bonaerense, que tiene un rol protagónico en el área, especialmente en el conurbano, al tiempo que también reconocen que colaboran algunos gobernadores, aunque prefieren no dar nombres.

En los viajes es cuando De Pedro aprovecha a descansar del circuito que se autoimpuso para este sprint en post de instalarse y volverse competitivo. Eso también incluyó reuniones con hombres del sindicalismo como los de SMATA, UOM, la Corriente Federal de los Trabajadores o con sectores del empresariado como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En medio del operativo para instalarse se conoció este miércoles la decisión de los gobernadores de pedir una lista de unidad, algo que podría perjudicar a De Pedro. “No lo complicó, porque nosotros también lo estamos planteando. Siempre planteamos unificar la estrategia electoral. Si eso no es posible, Wado dijo que sí a la PASO. Lo ideal sería acordar estrategia, él no se escuda en el dedo de Cristina” , aseguran las fuentes.

Alberto Fernández y Wado de Pedro, en tiempos mejores ESTEBAN COLLAZO - Presidencia

En esa línea admiten que unas PASO validarían a De Pedro, pero sostienen que eso “es una decisión de Alberto” y que “Wado está para ganarlas tranquilamente”. Agregan que si el Presidente Alberto “sigue patrocinando una estrategia propia, habrá que ir a las PASO”. Y advierten: “No le tenemos miedo. Lo ideal hubiera sido coordinar, pero si no quieren...”.

La relación entre ministro y Presidente se rompió definitivamente en enero pasado, cuando se conoció una crítica en off the record de De Pedro a Fernández en el medio de una visita del presidente brasilero, Lula da Silva, a la Argentina. En ese momento incluso el mandatario evaluó desplazarlo .