Entrevista | El gobernador Carlos Sadir dijo que LLA será “una oposición con la que se podrá dialogar” en Jujuy

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir (UCR), se muestra tranquilo tras la victoria en la elección provincial del domingo y trata de mostrarse comprensivo con el Gobierno nacional de Javier Milei, aunque reconoce que la Nación cortó partidas presupuestas importantes para las provincias en aras de llevar adelante su política de ajuste fiscal.

“Creo que hay que ir tema por tema”, afirmó Sadir cuando LA NACION le preguntó sobre el permanente debate que genera en el radicalismo el apoyo en el Congreso a las políticas de un Gobierno que cada vez más dirigentes del centenario partido acusan de no cumplir con sus compromisos y, por lo tanto, debería perder el respaldo de la UCR.

Tras la elección del domingo, Sadir se aseguró la gobernabilidad de su provincia hasta el final del mandato, en diciembre de 2027. Con el 38% que sacó la coalición oficialista y los 18 puntos de ventaja sobre La Libertad Avanza, el Frente Jujuy Crece logró la elección de 12 diputados provinciales, la mitad de las bancas en juego, y mantendrá el control de la Legislatura por dos años más.

-¿Consiguieron las bancas que buscaban? ¿Está asegurada la gobernabilidad?

- Estaban en disputa 24 bancas, de las cuales nosotros ganamos 12 bancas, 7 consiguió La Libertad Avanza, tres el peronismo y dos la izquierda. Con esta cantidad, a partir de diciembre quedaríamos con 25 diputados y eso nos asegura la mayoría. Hicimos una muy buena elección.

Elecciones en la provincia de Jujuy. El gobernador Carlos Sadir votó en una escuela de San Salvador de Jujuy patricio alvarez

-¿Era el resultado que esperaban?

- Las encuestas daban un escenario bastante parejo, pero cuando uno las miraba había muchos indecisos. Lo que finalmente ocurrió es que muchos se volcaron al final en favor de compartir nuestra propuesta.

-¿Por qué cree que tomaron ese camino los indecisos?

- Dos cosas. Por un lado, el acompañamiento a las políticas que estamos llevando a cabo desde el gobierno de la provincia; y por otro lado, porque pusimos a consideración de la gente una lista de candidatos muy atractiva, muy potente, con gente joven que, sin agravios, planteó nuestras propuestas y nuestras ideas.

-En la celebración del triunfo habló de que lleva adelante un proyecto que no deja a nadie afuera. ¿Lo hizo para diferenciarse del Gobierno nacional?

- No, porque así es, porque esta es nuestra idea: trabajar con responsabilidad, con orden fiscal, equilibrio presupuestario, con presupuesto, rendiciones de cuentas, pero también haciendo obras básicas, de infraestructura, haciéndonos cargo de muchos de los programas que antes solventaba la Nación.

-¿Qué tan fuerte es el impacto en la provincia de los recortes financiamiento nacional?

- Es fuerte porque se terminaron los subsidios al transporte, se canceló la construcción de toda la obra pública, se cancelaron el Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente), los programas de salud. De la mayoría de eso nos estamos haciendo cargo nosotros, porque la gente lo necesita. Todos queremos inflación cero y equilibrio fiscal, y lo compartimos y lo apoyamos también, pero por otro lado estas cosas también hay que hacerlas.

Carlos Sadir, Gobernador de Jujuy, brindó un discurso en el búnker @carlossadirjuy

-¿Qué responde el Gobierno nacional cuando reclama por estas partidas canceladas?

- Siempre planteamos muchos temas, como las rutas nacionales, que necesitan mantenimiento porque es por donde sale la producción, pero lamentablemente se está privilegiando el equilibrio macro, y hay esta idea de no girar fondos. Creo que hoy el Gobierno Nacional está primero, y no me parece mal, ocupado en solucionar la situación macro, pero me parece que después tenemos que empezar a mirar por el crecimiento de la economía.

-Hay muchos radicales que acusan al Gobierno de no tener palabra, de romper los compromisos, como ocurrió con ficha limpia. ¿La UCR tiene que seguir apoyando al Gobierno en el Congreso?

- Creo que hay que ir tema por tema. En general se lo viene acompañando al Gobierno. Lamentablemente lo de ficha limpia es conocido por todos lo que pasó. Por eso insisto en que en el Congreso hay que ir viendo tema por tema cuáles son los temas a considerar y apoyar. No creo que se puedan tomar decisiones generales, como rechazar todo, por cuestiones puntuales.

-La Libertad Avanza anunció que se convertirá en la verdadera oposición. ¿Piensa que será una oposición dialoguista u obstruccionista?

- Creo que será una oposición con la que se va a poder dialogar. Así como nosotros compartimos muchas de las cuestiones que está planteando el Gobierno nacional, ellos van a compartir mucho de lo que nosotros estamos haciendo en la provincia.