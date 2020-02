Javier González Fraga Fuente: Archivo

El extitular del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos, Javier González Fraga, se mostró sorprendido hoy ante la noticia de que había sido imputado en la causa donde se investiga si la entidad bancaria autorizó a la cerealera Vicentín a acumular una deuda de $18.500 millones en contra de las normativas del banco. El juez al frente de esta causa es Julián Ercolini.

"Esto está circulando hace varias semanas y yo no le di importancia porque era un disparate. Yo todavía no estoy notificado, tengo entendido que todavía no estoy imputado, sino que simplemente hay una denuncia", dijo en declaraciones radiales González Fraga.

La denuncia a la que se refiere Fraga se formuló a raíz de préstamos multimillonarios otorgados por el banco estatal a la empresa, actualmente declarada en cesación de pagos. Sin embargo, el exdirector del Banco Nación minimizó la situación con el argumento de que la denuncia le parece "una operación mediática", de la que dijo desconocer "las razones".

En la presentación, Pollicita sostuvo: "Se desprende de la denuncia la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentín S.A.".

Esta situación "permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos, los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos".

Con respecto a la deuda de la empresa, González Fraga dijo que "lo que debe son dólares". "Si tomamos los 300 millones, también es bueno recordar que en la época del gobierno anterior que terminó en 2015 tenía ya 170, o sea más de la mitad de los 300 se los habían dado en el gobierno anterior a Macri", remarcó el extitular del Nación durante la entrevista.

En el dictamen de Pollicita, se explica que Vicentín "se aboca esencialmente al rubro de los cereales y oleaginosas", pero además "tiene inversiones en distintas actividades como la producción de biodiésel, algodón, ganadería, hilandería, etcétera, ubicándose entre las primeras empresas del país como consecuencia de un notable crecimiento que habría verificado entre 2015 y 2018".

La investigación está a cargo del juez federal Julián Ercolini, a quien el fiscal pidió medidas de prueba.

Entre estas, según el dictamen, se requirió al juez que pida al Banco Nación copias certificadas de los "expedientes a través de los cuales tramitaron los préstamos solicitados por parte de la firma y del legajo del referido cliente, desde el año 2015 a la actualidad".

También se solicitó que elabore un informe sobre el monto de la deuda, su composición, fecha de cada préstamo, cuotas canceladas, vencidas o no abonadas y garantías entregadas por la empresa, entre otros puntos.

Además, solicitó que se convoque a declarar como testigo al actual director del banco, Claudio Lozano, y que aporte una copia certificada del "Primer Informe de Situación de la firma Vicentín".

El lunes último, la empresa solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre último, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por 350 millones de dólares y postergó esos pagos.

Con información de la agencia Télam