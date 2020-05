Malena Galmarini apuntó contra el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de mayo de 2020 • 09:57

"Claramente es responsabilidad del gobierno de la Ciudad que haya agua en las villas", dijo ayer en una entrevista radial Malena Galmarini, titular de Aysa. La funcionaria apuntó contra la administración de Horacio Rodríguez Larreta tras las denuncias de falta de agua en el Barrio 31 y la muerte de la referente social de ese barrio Ramona Medina, quien falleció tras permanecer tres días internada por ser diagnosticada con coronavirus.

Galmarini sostuvo que cuando comenzaron las denuncias por falta de agua durante la cuarentena, se comunicó con Rodríguez Larreta. "Le dije que mandara nuevamente a su equipo y que nosotros íbamos a poner todo para ayudar a pesar de que no era nuestra responsabilidad", afirmó en diálogo con Radio Con Vos. La funcionaria contó que hace 10 años, durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad, se firmó un convenio en el que la administración porteña se hacían cargo de las redes internas de todos los barrios de la Capital. "Por supuesto después no hicieron lo que tenían que hacer", agregó.

Según Galmarini, el año pasado el gobierno de la Ciudad trabajó en un acueducto para darle agua a la Villa 31. "Los que viven en el barrio dicen que dejaron de trabajar en esa obra de agua potable cuando perdieron la elección en el barrio", añadió.

La situación en la Villa 31 durante la pandemia por coronavirus Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

"Esta mal que el Gobierno de la Ciudad no se hace cargo de lo que dijo que se iba a hacer cargo y que después intente sacarse la responsabilidad de encima. Pongamos blanco sobre negro de quién es la responsabilidad", opinó la esposa titular de Aysa. La funcionaria aseguró que mantuvo reuniones tanto en enero como hace 15 días, con "todo el equipo" del Ministerio Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de Maria Migliore, en las que les insistieron para que esa obra se terminara. "La red está construida y sólo falta empalmar un troncal con la red interna", explicó.

Galmarini además, apuntó contra la ministra Migliore. "En los últimos días hicimos un operativo para llevar agua y lavandina envasada de forma gratuita a toda la gente del barrio, Migliore y su equipo ni aparecieron". A su vez, lanzó: "La ministra sabe poco de lo que pasa en los barrios de la Ciudad, tiene poca reacción frente a los problemas y le gusta más la cámara que caminar los barrios".

La funcionaria contó que ayer se terminaron las obras de los empalmes. "Como una ironía del destino, desde Aysa ayer pudimos abrir las válvulas porque terminaron los empalmes", contó. Por otro lado, dijo que el 5 de mayo mantuvo una reunión con funcionarios porteños en donde desde la Ciudad le afirmaron que las obras de empalme tardarían 40 días.

"Yo hablé con las empresas y me dijeron que la obra era de una semana, pero el problema era que no tenían la contratación para hacer los empalmes. Así que volví a hablar con Larreta y me dijo que iban a hacerlo a través de adicionales a la obra del troncal. Es una obra que tendrían que haber terminado el año pasado, que podrían haber terminado en enero, que me dijeron que tardaban 40 días y que finalmente hicieron en 10 días.¿Para qué tanto dolor?", completó.