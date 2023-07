“Es una campaña muy difícil”: con Jujuy aún parcialmente sitiada y un conflicto latente, los partidos se preparan para las PASO

escuchar

SAN SALVADOR DE JUJUY.- Hace más de un mes que el gobernador Gerardo Morales se encuentra en gira permanente. El precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta se reunió esta mañana con empresarios en Salta. El sábado pasado participó de un acto de campaña en Pilar, y en los días anteriores pasó por Paraná, Santiago del Estero y Santa Rosa. Mañana volará a Buenos Aires y desde allí viajará a Tucumán.

Mientras, y a tan solo 13 días de las PASO, en su Jujuy natal no parece haber un clima de elecciones . No se ven en las calles puestos de militantes partidarios, salvo unos pocos sobre la plaza principal y, según fuentes de diferentes partidos, los actos de campaña, e incluso los spots publicitarios, son más austeros que de costumbre.

Si la frase de cabecera de la candidatura de Larreta es “Vamos a hacerlo porque ya lo hicimos”, entonces se entiende que Jujuy es el caballito de batalla de Morales. Pero, paradójicamente, esta provincia vive quizás su momento de mayor ebullición social y política desde 2015, cuando el actual gobernador fue electo por primera vez. Aún hay en la provincia siete cortes de ruta impulsados por personas que se oponen a la nueva Carta Magna. Y, pese a que los manifestantes han flexibilizado las medidas de fuerza, Jujuy aún permanece parcialmente sitiada . En tanto, las mínimas reservas turísticas para el mes de agosto preocupan al sector.

En el centro de San Salvador, a los carteles y pasacalles de los diferentes candidatos se suman violentas pintadas sobre las fachadas de edificios, resabios de las grandes manifestaciones de junio, donde se lee: “Se busca, aparición sin vida”, acompañado por el rostro del gobernador.

"Se busca aparición sin vida": las pintadas que quedaron en la ciudad tras los grandes disturbios del 20 de junio pasado. Javier Corbalán - LA NACIÓN

“Es una campaña muy difícil. No podemos hacer una campaña normal por el contexto social que tenemos, con una docencia muy enojada, las comunidades aborígenes muy enojadas. No hay clima electoral. Tampoco estamos pudiendo medir el termómetro social respecto de a dónde va a ir el voto”, afirman personas cercanas a Carolina Moisés, precandidata a senadora nacional por Unión por la Patria.

A su vez, fuentes del gobierno de Morales afirman: “Son los candidatos locales los que se están moviendo por toda la provincia. Se están haciendo actos, aunque no con el signo proselitista de siempre. Pero sí hay convocatoria”.

Militantes locales de Libertad Avanza en la peatonal de la capital jujeña. Javier Corbalán - LA NACIÓN

El vicegobernador electo de la provincia, Alberto Bernis, niega un retraso en la campaña y asegura que la agenda de su partido está completa. “Hace 10 días que estamos teniendo una campaña bastante fuerte, de cara a la gente y tocando puerta a puerta, recibiendo críticas, recibiendo aportes. Es cierto que en el norte, tanto en la Quebrada como en la Puna, por el tema de los cortes, se bajó un poco la actividad. Pero estamos haciendo una campaña fuerte en toda la provincia”, dice.

De todos modos, destaca una problemática que los preocupa: “Los tupaqueros, la izquierda o el kirchnerismo mandan siempre a 10, 12 mujeres a irrumpir el acto. Vienen con pancartas a insultar a los candidatos nuestros. No pasa en ninguna otra parte del país y acá no pasaba desde la época de Milagro Sala. Supuestamente dicen que son maestras”, afirma.

Campaña presidencial en Jujuy Javier Corbalán - LA NACIÓN

A pesar de que, según fuentes gubernamentales, Morales vuelve a su provincia más de una vez por semana, aún no está participando activamente de la campaña local. Consultado acerca de si el gobernador comenzará a hacerlo en la próxima semana y media, Bernis dice: “Seguramente sí. No sabría cuándo, porque eso depende de la agenda nacional. Lo que sí, nosotros vamos a hacer un acto grande de cierre en Libertador, como hacemos en todas las campañas. Vamos a juntar, seguramente, unas 15.000 personas. Pero seguramente el único inconveniente que vamos a tener es que va a venir este grupo minoritario que insulta a la gente y busca el agravio, ser agredidos, para victimizarse, como pasó esta mañana en Fraile Pintado”.

Desde frentes opositores critican la ausencia del gobernador. “Hace meses que no está. En enero, febrero, empezó su campaña nacional electoral y abandonó la provincia de Jujuy”, afirma Moisés. “Está muy concentrado en su campaña nacional entonces no aparece en la provincia. Ha dejado a sus referentes manejando el tema”, opinan fuentes de este mismo espacio político.

Un conflicto que no cesa

Actualmente, el Tercer Malón de la Paz -grupo que aglutina a los pueblos originarios que se oponen a la ya firmada reforma parcial de la constitución provincial- hace una parada en Rosario. Pero mañana seguirá su camino hacia Buenos Aires para exigir a la Corte Suprema la derogación de dicho documento. Mientras, en la provincia jujeña, los cortes de ruta continúan. Los mantienen activos algunos vecinos de la Quebrada que también se oponen a la nueva Carta Magna.

El corte de ayer en el acceso a Tilcara. LA NACION/Javier Corbalan

En este contexto, y a pesar de que la mayor parte de los siete cortes ahora abre cada tres horas, lo cual ayuda a los turistas a poder planificar sus viajes, las reservas que hay para el mes entrante son mínimas: llegan solo al 15%, anticipan desde la Secretaría de Turismo de la provincia.

Hace dos semanas, según detalló el gobierno en un comunicado oficial, cuatro ministros del gabinete de Morales y un grupo de funcionarias se acercaron al corte central, ubicado en el acceso a Purmamarca, para dialogar con los manifestantes que sostenían el reclamo. “Los funcionarios pusieron a disposición y aclararon el artículo 50 de la Reforma Parcial de la Constitución que refiere a las comunidades originarias y pueblos indígenas, sobre el que hay resistencia y propusieron un diálogo, considerando que ahora se amplían los derechos de los pueblos originarios. Lamentablemente, no hubo posibilidad de una comunicación ordenada debido a que se encontraron con un grupo indeterminado de personas y sin interlocutores. Solo hubo una actitud hostil y sin posibilidades de diálogo”, dice el comunicado.

La precandidata a senadora nacional Carolina Moisés y el precandidato a presidente Sergio Massa, en la misma pancarta de Unión por la Patria. Javier Corbalán - LA NACIÓN

Quienes hoy cortan las rutas afirman, al contrario que el gobierno, que hay determinados artículos reformados que afectan los derechos de las comunidades, especialmente los que refieren a las tierras fiscales, a la administración del agua de la provincia y a la prohibición de los cortes de ruta y de caminos.

En este contexto, el abogado constitucionalista jujeño Joaquín Million, quien también fue titular de la Oficina Anticorrupción de la provincia entre 2016 y 2020, dice: “La reforma no toca demasiados puntos sensibles. Toca, en verdad, un punto sensible, que es el referente a la protesta social. Dio una gran oportunidad para politizar un tema que en la Argentina es tabú. Pero la reforma no modifica en absoluto los derechos de los habitantes originarios. De hecho, la reforma introducía un artículo que mejoraba los derechos, pero casi al final de la convención decidieron quitarlo porque se habían dado cuenta de que iban a tener problemas porque no lo habían consultado con los habitantes originarios”.