Esperan un fuerte aumento de la votación en el exterior

MIAMI.- En las próximas elecciones se encuentran habilitados para votar en el exterior más de 370.000 argentinos. Serán, además, los primeros comicios a presidente en los que los ciudadanos argentinos en el mundo podrán votar por correo y figurarán automáticamente en los padrones si hicieron su cambio de domicilio a tiempo.

"Los argentinos en el exterior pueden votar desde 1993. En ese entonces había que tener domicilio en el exterior en el DNI y empadronarse voluntariamente. Pero en 2017 se cambió la metodología para las elecciones de medio término, y los ciudadanos con domicilio en el exterior quedaron automáticamente en los padrones", introduce el cónsul argentino en Miami, Leandro Fernández Suárez.

Así, en el caso de Miami, en 2015 el padrón tenía 1778 empadronados, de los cuales votaron unas 600 personas. Pero para las elecciones legislativas de 2017 el listado saltó a 31.000 registrados, de los cuales votaron apenas 1024.

Con un padrón ampliado, sumado al debut del sufragio postal (para quienes manifestaron su voluntad de hacerlo antes del 29 de julio) y una elección que se vive distinto desde las PASO, se prevé que el número de electores será récord.

No obstante, los votos del exterior no mueven el amperímetro. Entre España y Estados Unidos suman más de 130.000 votantes, con Barcelona y Miami a la cabeza.

El cónsul adjunto en Barcelona, Héctor Félix Romero, marca que hubo muchísimas más consultas. "Las elecciones presidenciales movilizan más, sumado a que ahora se anotaron 840 personas para votar por correo. A partir de las PASO el interés se disparó. Recibimos muchísimos mails, llamadas y vino cantidad de gente a cambiar el domicilio, y se encontró con que ya no podía impactar en el padrón", detalla.

Barcelona espera tener unos 36.000 empadronados. En 2017 registraba 32.073 personas, de las que solo votaron 2300. Le sigue Madrid, con 26.800, y Cádiz, con 9400.

Si bien faltan los números definitivos, Miami es otro de los puntos en el exterior con mayor cantidad de votantes, y el mayor registro de electores por correo: de 10.700 sufragios postales en todo el mundo, en ese consulado se anotaron 1700.

"Hay muchas llamadas, gente que viene a averiguar, nos llegan mails. Yo no estuve en 2017, pero me cuentan que hay un deseo mayor de participar", sintetiza Fernández Suárez.

Lo mismo ocurre en Los Ángeles. El cónsul general Rubén Eduardo Caro cuenta que se difundió hasta fines de julio la posibilidad de votar por correo. "Se dio a conocer a través de Univisión, Telemundo y nuestras redes sociales, si bien el voto es voluntario. La jurisdicción es muy grande y hay gente que no puede venir a votar a Los Ángeles. Se registraron 540 personas para el voto postal", detalla.

Si se toma en cuenta que en 2017 el padrón tenía 18.619 inscriptos y solo fueron a votar 111 personas, el aumento este año es exponencial. "Por la cantidad de consultas que vemos, creo que vamos a superar por mucho 2017. Me imagino que llegaremos a 1500 votos", explica.

Récord de bajo impacto

La misma respuesta llega desde Dinamarca. "Este año se ha constatado un creciente interés. Se traduce en un aumento significativo de las consultas personales, telefónicas y mediante correo electrónico", asegura el cónsul Mariano Higa. La representación tuvo 476 inscriptos en 2017 y solo votaron 21.

Claudia Corti, cónsul general adjunta en Nueva York, afirma que de las cinco o seis llamadas diarias que recibían preguntando para ir a votar, después de las PASO el interés aumentó "exponencialmente".

Muchos incluso piensan votar por primera vez, como Gustavo Chajet, que vive en Nueva York hace 35 años y maneja colectivos de media distancia para el sistema de transporte público. Siempre siguió relacionado con la Argentina por su familia, pero nunca votó. "Veo que en esta elección mi voto suma. La mayoría de la gente con quien estoy en contacto también ha decidido tomar parte", acota.

En Miami no hay partidos organizados legalmente. Uno de sus residentes, Norberto Spangaro, que fue fiscal de Juntos por el Cambio en Burzaco en las PASO, asegura que desde ese día, empezó a recibir llamadas y lo contactó gente para asesorarse.

Miami es un destino afín a Macri. En 2015 y 2017 sacó el porcentaje más alto de votos: arriba del 95%. El Frente de Todos también tiene sus fiscales que viven en Miami. Spangaro asegura que después de las PASO notó una reacción de efervescencia en los argentinos en el exterior interesados en emitir su voto, que se traduciría en unos 6000 sufragios. De confirmarse sus números, se estaría quintuplicando la cifra de 2017.

Santiago Madero vive en Australia y asegura que la gente está muy interesada en votar después de las PASO. "La gente se asustó por la diferencia. En los grupos de Facebook salieron a decir 'busquemos la forma de votar'. Acá puede haber gente que vota por las dos opciones, pero lo que se ve a la distancia es que el país está sucumbiendo y la perspectiva de vivir en otro lugar te hace ver que no se trata de un partido u otro, sino políticas de fondo que no están", argumenta.

Marcos Mato, desde Australia, opina en la misma sintonía. "Las PASO se sintieron fuerte, generaron mucho revuelo. Lamentablemente, luego de los resultados los argentinos residentes en Australia se dieron cuenta de que su voto contaba, pero para la mayoría ya era tarde". Todos coinciden en que la información sobre quiénes están habilitados a votar es confusa.

Constanza Martin vive en California y prevé una alta participación entre su grupo de conocidos para expresar su voto. "Conozco a muchas personas acá que será la primera vez que votan. Las elecciones pasadas las viví en Brasil y no vi para nada el interés que veo hoy. No sé si es por estas elecciones o porque acá la gente es distinta", compara.

Aunque en estos comicios se esperen cifras récord, en comparación con el padrón total de residentes en el exterior, el porcentaje que vota es pequeño. En las pasadas elecciones fue el 3% del total y se espera que esa cifra pueda llegar al 10% en octubre.

Viviana Leiva, desde Madrid, explica que los que viven mucho tiempo afuera logran desconectarse, aunque no es su caso. Ella nunca votó desde que se fue del país, pero ahora está evaluando ir a Buenos Aires en octubre, donde tiene su domicilio legal. "Lo vivo de una manera como nunca antes. Me apenó no haberme expresado en las PASO. Siento que esta vez no estamos eligiendo solo un presidente, sino un modelo de país", opina.