Espinoza competirá por su cuarto mandato como intendente de La Matanza

Espinoza asumió por primera vez en 2005 Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

5 de junio de 2019 • 13:12

Tras el anuncio de que su sucesora y ahijada política, Verónica Magario será candidata a vicegobernadora bonaerense, el intendente de La Matanza , Fernando Espinoza anunció que competirá en octubre para renovar su mandato en el distrito más poblado de la provincia. Si resultara electo, iniciará en diciembre el cuarto período al frente de la administración municipal.

Espinoza anunció su postulación anoche en el Centro de Panaderos de San Justo, donde se realizó un encuentro de militantes. "No hay nadie más soberano que ustedes. Si ustedes me lo permiten, me voy a presentar nuevamente como candidato a intendente", dijo el flamante candidato flanqueado por Magario, según consignó la agencia Télam.

Hoy, reiteró el anuncio en su cuenta de Twitter. "Anoche, en el Plenario de la Militancia de La Matanza tuve una de las emociones más grandes de mi vida porque todas y todos los representantes presentes me pidieron que vuelva a presentarme como candidato a intendente en las próximas elecciones", escribió. Y añadió: "Asumo con orgullo el desafío de trabajar para todas y todos desde esa primera línea del Estado".

Espinoza asumió por primera vez como intendente de La Matanza en 2005, cuando reemplazó a Alberto Balestrini, que dejó el municipio para ocupar una banca en la Cámara de Diputados. Dos años después, en 2007, fue electo por el Frente para la Victoria y en 2011 fue reelecto. En 2015 lo reemplazó Magario y él asumió como diputado nacional.

En el partido de La Matanza, al sudoeste del conurbano bonaerense, viven más de dos millones de personas. Casi un millón de esos habitantes son electores y convierten al municipio al de mayor peso electoral de la provincia.