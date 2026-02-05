Lilia Lemoine rechaza la presión opositora para que se disculpe con Ian Moche y ratifica sus polémicos dichos

La diputada nacional Lilia Lemoine (La Libertad Avanza), una de las dirigentes más cercanas a los Milei, rechazó las críticas de la oposición a sus polémicos dichos sobre Ian Moche y su madre, Marlene Spesso.

Moche es un chico de 12 años con autismo que difunde en su Instagram contenidos sobre el trastorno que sufre y que en los últimos meses se convirtió en un blanco permanente de las críticas de Javier Milei.

Después de que un grupo de opositores presentaran un proyecto de resolución para expresar un “enérgico y categórico repudio” a las expresiones de la diputada sobre Moche -dijo que lo hacían “actuar de autista”-, Lemoine se mostró desafiante. “No lo leí, pero que presenten la pavada que quieran”, dijo a LA NACION sobre la movida de referentes del arco no oficialista.

El documento al que accedió este medio tiene la firma de Marcela Pagano (Coherencia), Gisela Scaglia, Esteban Paulón y Lourdes Arrieta, de Provincias Unidas, y Cecilia Moreau, Sabrina Selva y Germán Martínez, de Unión por la Patria.

Marlene Spesso y su hijo Ian Moche @ianmoche

En el texto, a Lemoine se le acusa de “constituir una conducta discriminatoria, estigmatizante, negacionista de la discapacidad y gravemente lesiva de los derechos fundamentales del niño”. Además, le solicitan que “formule disculpas públicas formales”.

“No hace falta leerlo para saber que está mal, porque yo jamás dije nada de Ian Moche, solo que la madre lo está utilizando para actuar de autista”, se defendió la legisladora de La Libertad Avanza (LLA).

“Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista. Hablo de la mamá de Ian Moche, una señora que no está bien de la cabeza”, había dicho Lemoine en La Nación +.

Hoy, la diputada nacional renovó su ofensiva contra la familia del niño.

“La madre está usando a su hijo y cobrando dinero de la política. Lo trae a debatir con una militancia marcada y lo expone en medios de comunicación, siendo un chico con Trastorno del Espectro Autista. Podríamos estar frente a un caso de explotación infantil”, puntualizó.

Ayer, presionado por un fallo judicial, el Gobierno promulgó la reglamentación parcial de la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante un decreto. En junio del año pasado, Milei replicó una publicación de un troll libertario en redes sociales, en la que se acusaba a Moche y a su madre, Marlene, de ser kirchneristas y “operar en contra del Gobierno”.

Tanto Ian como Marlene habían quedado envueltos en una controversia con Diego Spagnuolo, entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”, les respondió Spagnuolo a Moche y su madre, durante un encuentro en marzo de 2024. El exfuncionario -que fue eyectado por la denuncia sobre el supuesto pago de coimas en su área- lo negó.

Chicanas entre las diputadas Marcela Pagano y Lilia Lemoine Fabian Marelli

En diálogo con este medio, Lemoine se mostró desafiante. No solo ratificó sus dichos sobre la madre del niño, sino que atacó a los opositores que firmaron el proyecto de resolución para repudiar su ataque contra Moche. “Pagano me ha operado en mi propio espacio, me ha llamado drogadicta y narcotraficante. Arrieta me puso una denuncia falsa”, detalló Lemoine sobre los firmantes del proyecto de resolución. “Acá hay maliciosidad, es un absurdo presentar semejante declaración cuando yo jamás hablé de Ian Moche, sino de la madre y sus actos”, insistió.

Los siete diputados que firmaron el proyecto reclamaron poner en conocimiento a la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara baja, sobre los dichos de Lemoine, “a los efectos de evaluar la eventual aplicación de sanciones disciplinarias”.

“Es una barbaridad que haya adultos que me ataquen a mí y defiendan a una mujer que está abusando de su hijo”, remarcó la diputada de LLA y agregó: “Esa mujer está haciendo actuar a su hijo de autista, independientemente de que lo sea, porque tiene Certificado Único de Discapacidad”

Por último, Lemoine señaló: “Me asombra que nadie haya tomado cartas en el asunto todavía, yo no estoy involucrada en comisiones de temas de familia, por lo que no me metí más allá que sonar la alarma. Ahora veo que me voy a tener que involucrar más”.

Qué dijo Ian Moche

“Fue feo, nos angustió un poco, pero estamos bien porque realmente tratamos de no darle cabida”, consideró el joven influencer Ian Moche sobre de las declaraciones de Lemoine en un mensaje grabado para sus redes sociales. “Nosotros le tratamos de escribir, nos pasaron su número, no nos contestó y eso también nos angustió un poco”, expresó.

En esa línea, Spesso, la madre de Moche, resaltó: “Me pareció muy feo, horrible. Nosotros no estamos acostumbrados a responder. Estamos en un país donde la violencia instalada que estamos viviendo no la vivimos nunca. Entonces no estamos preparados. Hay que contestarle con amor y no con provocación”.