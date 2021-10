Espionaje: el fiscal Carlos Stornelli también pidió apartar al juez Martín Bava por prejuzgar

El fiscal federal Carlos Stornelli también recusó al juez de Dolores Martín Bava, por prejuzgar, en una causa donde el funcionario está acusado de pedir al falso abogado Marcelo D’Alessio que realice tareas de espionaje ilegal sobre un abogado y sobre una expareja de su mujer.

Stornelli dijo que Bava perdió imparcialidad por su “errática y arbitraria conducta procesal” y, asimismo, dijo que prejuzgó. El fiscal señaló que no se trata solo de que no está de acuerdo con una decisión del juez, sino que se violaron sus derechos: “Ya no existen garantías acerca de la imparcialidad de VS para continuar al frente del proceso”, postuló. Dijo que Bava perdió objetividad, actuando con “parcialidad” y en su perjuicio.

Le reprochó que “ha expresado anticipadamente su opinión sobre el devenir” del expediente sin hacer caso de la orden de producir pruebas de la Cámara Federal de Mar del Plata.

En concreto, lo que Stornelli le reprocha al magistrado es que haya elevado a juicio la causa en la que está acusado de pedir realizar una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira y de pedir espiar a Cristian Castañon, expareja de su mujer , sin haber realizado las medidas de prueba que pidió el fiscal y que ordenó realizar la Cámara Federal de Mar del Plata.

Entendió Stornelli que el juez actúa con una “flagrante autocontradicción”, pues por un lado dispone profundizar la investigación disponiendo relevante y numerosa producción de prueba y, por el otro, cierra la instrucción diciendo que está completa y eleva el caso a juicio, sin aguardar que se produzcan las medidas de prueba que ordenó.

“V.S. debe, sin más, ser apartado del caso. Solo así se otorgará a esta parte la seguridad de un juicio justo, desarrollado dentro de los contornos de la legalidad y del correcto ejercicio de la judicatura”, dijo el fiscal.

Si Bava rechaza esta recusación, el incidente será recurrido ante la Cámara Federal de Mar del Plata, la misma que deberá intervenir ante la recusación que hoy planteó el expresidente Mauricio Macri.