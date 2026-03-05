Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos y estará seis días fuera del país

En medio de la conmoción mundial por el conflicto bélico desatado por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente Javier Milei arrancará este viernes al mediodía un nuevo viaje a territorio norteamericano. Será el viaje número 16 desde que es jefe del Estado.

Tal como ocurrió el mes pasado, con la primera reunión del Consejo por la Paz, el convocante es el presidente Donald Trump, aliado central de la gestión de La Libertad Avanza. Una reunión de “alto nivel” que sostendrá Trump el sábado con seis presidentes del continente en el Trump National Doral Miami, será la primera escala del viaje, que continuará en Nueva York con la participación de Milei en el “Argentina week”, organizada para captar inversores por la embajada argentina que encabeza el empresario Alec Oxenford. En el medio, el Presidente volverá a recibir un premio de una entidad de la comunidad judía y se encontrará con empresarios norteamericanos, según se informó en la Casa Rosada.

El periplo presidencial no terminará allí: el miércoles 11, Milei estará en Santiago de Chile para asistir a la asunción del derechista Antonio Kast como nuevo presidente del país vecino. La delegación norteamericana para ese evento estará encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, con la cual se reducen las chances de una visita al país del poderoso secretario de Estado, Marco Rubio, a quien desde el Gobierno esperaban para el jueves 12.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno formarán parte de la comitiva, según fuentes oficiales. Precavido, y con el objetivo de no generar un vacío en la gestión durante sus días de ausencia del país, el Presidente firmó ayer un original decreto, que lleva el número 130/26, que designa a cargo de la jefatura de gabinete de modo “interino” a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y en su ausencia a su par de Defensa, Carlos Presti.

La reunión de El Doral, convocada por Trump, incluirá a presidentes aliados como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Rodrigo Paz, de Bolivia y Nasry Asfura, flamante presidente de Honduras desde el 27 de enero pasado. La necesidad de Trump de frenar la influencia de China, su principal adversario económico y geopolítico, en la región, será según fuentes oficiales uno de los temas clave a tratar en esa reunión, con hasta cinco invitados adicionales por país.

Alineado con Trump de modo incondicional, el Gobierno intenta de todos modos mantener sus vínculos comerciales y económicos con el gigante asiático, uno de los principales destinos de las exportaciones argentinas. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el reinicio de las obras de construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz, sin mencionar en el posteo que esas obras son llevadas adelante en su porcentaje mayoritario por la empresa estatal china Gezhouba.

El lunes, comenzará en New York la “Argentina week”, un evento que congregará a líderes de empresas globales, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos. En este caso, la delegación argentina será más nutrida. Como informó LA NACION, está previsto que a lo largo de esa semana intervengan con exposiciones el ministro de Economía Caputo; el canciller Quirno; el jefe de Gabinete, Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes expondrán sobre los lineamientos centrales de la estrategia política, económica y regulatoria del Gobierno orientada a la atracción de inversiones, hoy por hoy una de las preocupaciones centrales de la gestión libertaria.

La asunción de Kast supondrá para Washington sumar un aliado en la región. Trascendió de fuentes argentinas que la visita de Rubio incluiría, además de Chile y Argentina, a Bolivia y Paraguay, pero su ausencia en la delegación norteamericana que llegará a Santiago de Chile echa por tierra esa posibilidad.

El regreso del presidente Milei al país está previsto para el próximo jueves, pero su estadía sería breve. Está bajo análisis, según pudo saber LA NACION, un próximo e inminente viaje a España, ya que el sábado 14 hay un encuentro del Foro Económico Mundial, en Madrid. Uno de los paneles del foro está titulado “la Argentina de Milei”, y estará a cargo de los economistas Eduardo Garzón y Juan Ramón Rallo, ambos admiradores declarados del presidente argentino.