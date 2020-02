El gobernador bonaerense pidió posponer el pago de la deuda Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció hoy en una conferencia de prensa que el 50% de los acreedores no aceptaron la oferta de su administración para diferir el pago del bono BP21. Kicillof está acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense. Luego, apuntó contra uno de los fondos y adelantó que comenzarán una reestructuración de la deuda bonaerense, en sintonía con lo que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández.

"Hoy tenemos manifestaciones de que la adhesión supera el 50 por ciento. Quiero hablar en particular de una situación que es pública. Hubo un fondo de inversión, un acreedor, que dice tener el 25% o más. Es decir, tienen la capacidad de bloquear", explicó el Gobernador.

Kicillof agregó: "Necesitamos adhesión del 754, si uno tiene el 25, todo depende de la charla con este grupo y todos los bonistas miran qué hace ese grupo porque si no no va a haber un resultado. Esto se llama posición bloqueadora y lo tiene un fondo de inversión. Este fondo no tuvo la actitud de diálogo, pretendió negociar de otra manera".

"Hasta último momento estuvimos negociando. Incluso todo el fin de semana esperando. Salió la comunicación del comité dando su apoyo y fue una buena noticia pero esperábamos que esto empujara a colaborar al fondo que tiene la posición de bloqueo, la llave, para que esto saliera bien o saliera mal. Tuvimos otra conversación hasta 15 minutos antes del cierre. Hubo una charla de la que no participé pero ofrecieron una cuota del 30 por ciento luego otra cuota que era inaceptable. De nuevo, el 100 por ciento de los pagos. Lo supimos el 26 que venía el vencimiento. Extendimos el plazo que vence mañana. Esperamos hasta último minuto. El 26 sabíamos que no había una situación de colaboración, que no había buena predisposición sino una enorme intransigencia", dijo el mandatario.

Sobre la reestructuración, Kicillof dijo: "En segundo lugar anunciar el iniciado desde el día de hoy del proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera de la provincia de Buenos Aires. En los próximos días se va a dar a conocer un cronograma con los siguientes pasos a seguir, que va a ir con el cronograma nacional. Damos por iniciada la reestructuración".

Más temprano, el gobierno de la provincia de Buenos Aires había vuelto a prorrogar, para las 12 de hoy, el plazo para conseguir el 75% de adhesión a la propuesta de postergar el pago del bono BP21 (US$250 millones) para el 1º de mayo.

Ayer, Kicillof ofreció pagarles a los bonistas el 30% del capital del título más intereses: unos US$80 millones. El resto se abonaría el 1º de mayo. Sin acuerdo, la provincia entraría en default mañana.

"La provincia de Buenos Aires anuncia a los tenedores de sus bonos USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 que se extiende el plazo hasta las doce del mediodía (horario de la Argentina) del martes 4 de febrero para otorgar su consentimiento a diferir el vencimiento del pago de capital desde el 26/01 hasta el 1/5 de 2020", anunció esta mañana el Ministerio de Hacienda bonaerense.

"La provincia de Buenos Aires, en virtud de la adhesión de un gran número de bonistas y de intercambios mantenidos con fondos institucionales que aún no han prestado su consentimiento, pero mostraron buena voluntad y entendimiento por la situación provincial, modificó la propuesta e incluyó en esta instancia el pago del 30% del vencimiento de capital involucrado cuya postergación se busca obtener", agregó.

El plazo para pagar y evitar el default finaliza mañana, 5 de febrero.

Ayer, Kicillof se mostró cauteloso. "Ya hubo una aceptación de una cantidad importante [de bonistas], pero además en volumen, porque la propiedad de estos bonos está muy atomizada. Aproximadamente, entendemos que 200 bonistas o fondos aceptaron la propuesta, pero hoy [por ayer] se consiguió el apoyo del grupo más importante de bonistas organizados, aunque todavía quedan algunos fondos que tienen posiciones complicadas", señaló el gobernador a El Destape.

Agregó que "para alcanzar la mayoría del 75%, que es muy exigente, en particular hay un fondo que no está de momento mostrando el mismo grado de adhesión". Se trataría del fondo Fidelity, que tendría un 16,43% de las tenencias del bono.