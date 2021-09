Aníbal Fernández cruzó a Fernanda Vallejos por su audio contra el Presidente: “Eso no se hace señora”

La interna desatada tras la derrota del oficialismo en las PASO 2021 provocó una crisis interna en el Gobierno. En ese marco, en las últimas horas, se filtró un audio de la diputada nacional Fernanda Vallejos en el que llamó “mequetrefe” “ocupa” y “atrincherado en la Casa Rosada” al presidente Alberto Fernández. Ahora, Aníbal Fernández cruzó a la diputada con un durísimo tuit. “Eso no se hace señora”, escribió el ex Jefe de Gabinete en sus redes sociales.

“Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en el escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina que había escuchado el mensaje de las urnas como dijo hipócritamente el domingo”, sostiene Vallejos en el audio que se filtró tras conocerse el resultado de las PASO. “Además de ciego parece que es sordo porque jamás ha escuchado nada de Néstor ni de nadie, no solamente no lo hizo, no lo quiere hacer”, añade la diputada en el mensaje que va dirigido a alguien de nombre “Pedro”.

El durísimo audio de una diputada kirchnerista sobre Alberto Fernández

Ahora, Aníbal Fernández cruzó a Vallejos con un fuerte mensaje en Twitter. “La política se hace de cara al pueblo que nos elige”, comenzó el exfuncionario. “El peronismo es garantía de ello. Repudio los dichos de la Diputada Vallejos respecto del Presidente Alberto Fernández y de cualquiera de los compañeros. Eso no se hace, señora. El Peronismo es pueblo. Comiencen por respetar...”, cerró Fernández.

Aníbal Fernández cruzó a la diputada kirchnerista

El audio de Fernanda Vallejos sobre Alberto Fernández

“El tipo está atrincherado, como [Martín] Redrado en el Banco Central, en la Casa Rosada. Y él es un ocupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad. no lo quiere nadie”, dijo Vallejos en el material que se viralizó el jueves. “La derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri. Mirá si van a votar a este mequetrefe”, continúa. Luego de que se hiciera público el mensaje, la diputada publicó un tuit en el que buscó explicar sus declaraciones: “Se hicieron en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo”.

Fernanda Vallejos explicó en qué contexto grabó el audio filtrado

“Me entero que se filtró una conversación privada donde, en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo que dio cuenta del sufrimiento de nuestro pueblo y de que no pudimos satisfacer sus aspiraciones, tuve expresiones realmente impropias”, manifestó Vallejos.