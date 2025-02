Fabiola Yañez consiguió trabajo en un diario digital de España para hacer notas de moda y belleza

MADRID.- Después de los largos meses del escándalo por los episodios de violencia de género durante su relación con Alberto Fernández, Fabiola Yañez consiguió trabajo en España. La exprimera dama será colaboradora de OK Diario, un portal de noticias español, confirmaron a LA NACION desde ese medio y desde su entorno. Será el primer trabajo público desde que llegó a esta ciudad, hace poco más de un año.

“Secretos de una ex primera dama”, será la nueva sección de moda, belleza y lifestyle que tienen preparada para Yañez en OK Diario, un medio cercano a la derecha española fundado por el periodista Eduardo Inda. “Serán colaboraciones en video de una persona que sabe muchísimo de moda, que recorrió el mundo y que ha podido conocer a los diseñadores de moda de máximo prestigio”, dijeron desde el medio ante la consulta de LA NACION. “No queremos que hable de política ni de su relación con Fernández”, agregaron.

El primer acercamiento había ocurrido cuando todavía estaba vigente el escándalo por las fotos que mostraban a Yañez como víctima de violencia de género. OK Diario la entrevistó en diciembre pasado. Días después, el medio organizó una jornada jurídica en Marbella, en la costa del Mediterráneo. “La invitamos a la conferencia y aceptó. Fue una de nuestras invitadas”, dijeron. La exprimera dama dio ayer los primeros indicios de esta nueva relación laboral cuando posteó fotos de esa jornada en su cuenta de Instagram.

La comunicación de este nuevo trabajo se hacen públicas después de un revés para Alberto Fernández en la causa por violencia de género. El juez Julián Ercolini procesó la semana pasada al expresidente por los delitos de lesiones leves agravadas (reiteradas en dos oportunidades), lesiones graves y amenazas coactivas. El magistrado, además, ordenó un embargo sobre sus bienes de 10 millones de pesos.

Desde el entorno de Yañez aseguran que no es el primer trabajo que tiene ella en España, porque con el dinero que le envía la Justicia para la manutención de su hijo Francisco -insisten- no le alcanza para su vida en Madrid. Sus allegados dicen que trabajaba en una empresa de organización de eventos, cuyo nombre prefirieron no hacer público.

La búsqueda de un nuevo trabajo -aseguran- es por necesidades económicas. Desde su entorno aseguran que Yañez recibe unos 3500 euros por mes desde Buenos Aires. Los fondos que salen -aseguran- de la pensión que recibe Fernández como ex presidente. Desde su entorno sostienen ese es uno de los motivos por el que se mudó tres veces desde llegó a Madrid.

“Después de la entrevista que le hicimos surgió una relación de confianza con Fabiola. Ella nos hizo una propuesta porque quería trabajar con nosotros y juntos pensamos la mejor manera de desarrollar este proyecto. Todavía nos queda pendiente la firma del contrato, pero ya está todo dicho así que podemos darlo por hecho”, agregaron desde OK Diario, un medio dirigido por el periodista español Eduardo Inda. Desde el portal prefirieron no dar detalles de cuánto dinero cobrará Yañez, pero adelantaron que la semana próxima podría verse la primera entrega de su nueva sección.

En una primera lectura de OK Diario se puede percibir las enormes diferencias ideológicas entre este medio y el kirchnerismo, el espacio político que integró como primera dama. “Ella no es una figura asociada al kirchnerismo para los lectores españoles. De hecho, ha renegado bastante sobre las adscripciones políticas de Alberto Fernández”. Cuando hizo pública su denuncia por violencia de género, la ex primera dama dijo que en su momento había pedido ayuda al Ministerio de las Mujeres, pero que su reclamo fue ignorado.

Después del escándalo, los últimos meses fueron de relativa tranquilidad para Yañez en Madrid. Más allá de los movimientos de la causa judicial en Argentina y las decenas de trámites pendientes para recibir el dinero de Fernández, la ex primera dama se alejó de los focos mediáticos durante largas semanas. Una de las últimas noticias estuvo vinculada a la renuncia de su custodia de la Policía Federal, cuando el gobierno de Javier Milei ya analizaba quitársela.

Desde su entorno aseguran que la escolarización de su hijo Francisco contribuyó para establecer su nueva rutina. Hace poco menos de un mes consiguió la residencia española por “habilidades especiales”, agregaron. “Eso le dio mucha tranquilidad”. Su nueva etapa en los medios de comunicación volverán a ponerla en escena, aunque esta vez aseguran que será lejos de la política.

