Federico Pinedo: “Fui mejor presidente que todos los presidentes porque no hice nada malo”

Durante 12 horas, Federico Pinedo fue Presidente provisional del Senado de la Nación en ejercicio del poder ejecutivo. Desde las 00.01 del jueves 10 de diciembre de 2015 hasta las 12, el exsenador ocupó el cargo de Presidente, antes de la asunción de Mauricio Macri y ante la negativa de la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, entonces presidenta, de presenciar la ceremonia de traspaso.

Este domingo, en una entrevista por canal Metro, aseguró: “Fui mejor presidente que todos los presidentes porque no hice nada malo y que los presidentes no hagan nada malo ya es un logro extraordinario”.

Además, dejó el sarcasmo de lado y criticó al Gobierno por no reconocer la derrota electoral de las legislativas y apuntó contra Juntos por el Cambio (JxC) por varias decisiones estratégicas del último año.

“Es una derrota muy importante que castiga una gestión muy mala en estos dos años que pasamos. Con una situación futura muy preocupante y muy complicada que es la inflación generada por la irresponsabilidad en materia de gastos y de impresión de billetes que ha seguido este gobierno con el famoso tema de la ‘platita’, que es imprimir billetes para repartir para ver si puedo ganar la elección, a pesar de que el costo de ese gasto lo van a pagar los más pobres con más inflación, eso es lo que se castigó el día de la elección”, analizó Pinedo.

“Eso que hace con el expresidente Macri es completamente inaceptable y ridículo”, planteó, y continuó: “Pero bueno, el pueblo los votó a ellos para gobernar y están gobernando, tienen que decir que es lo quieren hacer, ese es el principal problema que nadie sabe qué es lo quieren hacer, cuál es el proyecto que tienen, cuál es el programa que tienen, como van a solucionar la inflación y bueno, ahí es donde podemos empezar a conversar”.

Federico Pinedo y Mauricio Macri Archivo

También se refirió a la pérdida del quorum propio para la Presidenta del Senado, Cristina Kirchner. “Hay que hacer propuestas razonables y estar dispuesto a dialogar con todos los sectores con respeto, básicamente la palabra mágica es respeto... Y confiabilidad, confianza, sobre esa base se puede conducir el senado”, le aconsejó.

“No me parece que sea extraordinariamente difícil si el Gobierno es razonable, si el Gobierno pretende avasallar a todos, obviamente se le va a complicar, depende de lo que quieran hacer. Lo que está claro es que no van a poder hacer grandes abusos de poder porque la composición de las dos cámaras, en Diputados también es muy difícil para el Gobierno conseguir la mitad más uno para poder comenzar una sesión, muy difícil. Así que está claro que ellos van a tener que ser razonables o si no van a ser bloqueados en el Congreso”, agregó.

Por otro lado, Pinedo destacó “la unidad” dentro de JxC y la decisión de “ampliar su coalición un poco y mostrar seriedad”. Así, comparó: “El festejo de JxC fue una reunión de mesa nacional y el festejo de la derrota del Presidente fue en el acto en Plaza de Mayo, entiendo que es para fortalecer su posición como Presidente, pero bueno, las señales a futuro no son muy tranquilizantes”.

Sin embargo, Pinedo criticó el intercambio territorial de los cabezas de lista en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. “A mí no me pareció una buena idea lo del cambio de distrito de Vidal y Santilli. Y la verdad que en la ciudad de Buenos Aires le apareció a Juntos por el Cambio una fuerza alternativa, no kirchnerista que sacó el 17% de los votos, es un montón, cuando vos tenés 46%, me parece que se podrían haber sacado más votos ahí, hay que mirar para adelante y ver que es lo que le ofrecemos a la Argentina. La elección nuestra fue excepcional en todo el país”, dijo.

Aunque sostuvo que no encuentra “un nuevo fenómeno en Juntos por el Cambio muy interesante” como posible candidato en las presidenciales de 2023, señaló a Martín Lousteau, a Martín Tetaz, y a Facundo Manes como buenas incorporaciones a la coalición.

“Hay que ver qué es lo que va a hacer el radicalismo. Es ridículo hacer futurología, la lógica sería que haya fórmulas mixtas, de distintos partidos, gente del radicalismo y Pro en las mismas fórmulas, hay que ver, no sabemos cómo se va a desarrollar esto”, comentó Pinedo.

Y continuó: “Yo valoro mucho lo que ha hecho Patricia Bullrich en el interior de la Argentina este año, creo que los gobernadores también lo valoran porque les dio una mano importante en sus distritos en la elección. El expresidente Macri no sé si va a ser candidato, lo único que él dice con razón, es que no quiere que le digan que no va a ser o que tiene que ser, así que lo veremos”.

Respecto a la posibilidad de diálogo entre el Gobierno y la oposición, el exsenador expresó: “Se trata de razonar en conjunto y para eso requerís buena fe, respeto y confianza. Si no, es ‘piripipi’, no estás buscando el diálogo, un simulacro o lo que sea que está buscando. Así que hoy por hoy no avanzó nada después de la elección la posibilidad de un diálogo en la Argentina”.