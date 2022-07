Federico Pinedo, sobre Cristina Kirchner: “Lo que está haciendo es matarse a ella misma”

El exsenador del Pro Federico Pinedo advirtió esta noche que con este rumbo económico Cristina Kirchner “se está matando a ella misma”. Pinedo analizó el desembarco de Silvina Batakis en el ministerio de Economía y los últimos cortocircuitos entre Alberto Fernández y su vice. “Es bastante evidente que a Batakis la puso Cristina. Y si Cristina cree que esto se arregla generando desconfianza, pánico y diciendo que el gasto y el déficit no importan, es matarse a uno mismo”, dijo en diálogo con José Del Rio, en LN+.

Para Pinedo, el problema es de diagnóstico. “Hay un error en el Gobierno, no en el Presidente, porque el Presidente sabe cuál es la situación, aunque hace lo contrario, en detrimento del pueblo”, dijo el exsenador en Mesa Chica. “La vicepresidenta tiene un error en la cabeza”, analizó Pinedo y agregó: “Va a generar una explosión inflacionaria que la gente se va a desesperar y la culpable va a ser ella”, precisó.

Pinedo reveló que en una conversación confidencial un dirigente kirchnerista le dijo que el problema es que no hay más IFE. “¿No están viendo que la inflación se come a la gente? ¿Que el mes que viene no le va a alcanzar para comprar la comida porque los precios suben descontroladamente?”, se preguntó el exsenador del Pro.

“Si uno observa la conversación previa a la designación de Batakis (entre Cristina y Alberto) me da la impresión que el Presidente le terminó diciendo a Cristina: ‘poné vos al ministro de Economía’”, manifestó Pinedo.

En la misma línea se pronunció el economista Rodolfo Santangelo, que también en Mesa Chica cuestionó el modo en que el kirchnerismo aborda el tema inflación. “Ellos creen que con esto se reactiva la economía, no entienden el rol de la inflación. Y es la inflación la que hace el ajuste por las malas”, precisó. Al igual que otros profesionales del área, Santangelo atacó la propuesta de salario básico universal que promueve el kirchnerismo en el Congreso. “Pongamos las cosas en claro. Si sale lo que se está proponiendo, nos vamos a la miércoles”, advirtió.

Señales negativas

Tras jurar el lunes como ministra de Economía, el mercado recibió con señales negativas a Silvina Batakis. El riesgo país cerró al borde de los 2600 puntos en medio de un desplome de los bonos.

Sin feriado en EE.UU., el mercado argentino operó el martes sin limitaciones. El índice elaborado por el JP Morgan se disparó 200 puntos y los títulos soberanos cayeron más de 7%.

Como publicó LA NACION, los bonos del último canje de deuda operaron con rojos que llegaron a superar el 12%. Para la hora del cierre, los activos en dólares registraron una baja de hasta un 3,6% (AL30D), mientras que a nivel local la merma llegó a ser del 7% (GD30).

Por otro lado, los dólares libres también se alteraron. Los “arbolitos” cerraron la ventanilla con un dólar blue, a $252. Fue una caída de $8 frente a la jornada previa (-3,1%), incluso a pesar de que en las primeras horas de la rueda llegó a escalar $7. Así y todo, continuó $13 arriba en comparación con el cierre del viernes (+5,4%).

En medio de ese escenario, Batakis señaló que es posible avanzar en una reducción de tarifas y expresó que tiene una “mirada fiscalista de la economía. “Necesitamos trabajar rápidamente en la reducción de los subsidios y en un programa que tenga una protección para quienes sí los necesitan”, sostuvo a El Destape Radio. “La solvencia del Estado es de lo más importante que tiene un país, porque hace al prestigio, al orden y a la planificación”, agregó.