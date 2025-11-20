Federico Sturzenegger aseguró que la reforma laboral no alcanza a los empleados estatales: ”Protestan por protestar"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó algunas precisiones de la reforma laboral que presentará el Gobierno ante el Congreso en las próximas semanas y cuestionó la marcha realizada por la Asociación Argentina de Trabajadores del Estado (ATE) por desconocer los detalles del proyecto y porque, según explicó, “no alcanza a los empleados estatales” ya que “en principio es solo para el sector privado”.

“¿Marchan en contra de la reforma laboral? ¿La conocen?“, se preguntó el funcionario en diálogo con LN+ y disparó: ”Se protesta ante la nada. Protestan por protestar. No conocen los detalles ni el Gobierno presentó la reforma". “El proyecto tiene como objetivo central que la gente gane más y tenga más empleo. Hace diez años que no se crea empleo formal. Necesitamos crear más empleo”, enfatizó.

En ese sentido, Sturzenegger explicó las tres líneas generales que se propondrán en la reforma laboral que él prefiere nombrar como “modernización”.

Por un lado, mencionó “la industria del juicio y la registración laboral”. Según definió, la intención es “bajar la incertidumbre que enfrenta el empresario cuando contrata, por la posible contingencia legal de una contratación”.

Sturzenegger: "La cuota sindical es algo que hay que discutir" Hernán Zenteno - LA NACION

Luego se refirió a los convenios colectivos de trabajo, sobre los que planteó que deben volver a negociarse. “Hay algunos que son de los años ’70 donde hay un bloqueo. Pero si las partes (cámaras empresariales, gremios y empleados) deciden quedarse como están, van a poder quedarse como están”.

Y por último, Sturzenegger se refirió a la “prelación”, que tiene que ver con cuál es el convenio colectivo que prevalece. “En la Argentina se negocia por sector para todo el país, con una negociación centralizada en Buenos Aires… pero los países tienen diversidad de condiciones”, explicó y desarrolló que la idea sería que los convenios tengan la opción de dividirse por región, por provincia, por rubro y hasta por empresa.

No obstante, el funcionario fue consultado sobre el rol de los sindicatos y los sistemas de afiliación. Sturzenegger reconoció el rol que juegan los sindicatos a la hora de negociar los convenios colectivos, pero planteó reparos sobre los débitos, cuotas y contribuciones que le cobran a los afiliados y empleados, en ocasiones, obligatoriamente. “Es importante que, al cambiar el orden de prelación, se genere en toda la cadena mayor flexibilidad”.

Sturzenegger: "El proyecto tiene como objetivo central que la gente gane más y tenga más empleo" Jose Luis Magana - AP

El ministro sostuvo que hay que poner sobre la mesa el tema de la afiliación. “Lo llamo ‘carancheo de la relación laboral’. En la relación hay mucha gente que cobra de la relación laboral que uno tiene con su empleador. El Estado te cobra impuestos, el sindicato te cobra una cuota o comisión por negociarte tu convenio colectivo. A veces también las cámaras empresarias, la industria del juicio… se genera una capa de costos que, si lo podemos reducir, podría subir el sueldo. Si logramos que sea menor, la plata en el bolsillo sube“, analizó.

Y concluyó: “La cuota sindical es algo que hay que discutir. Es parte del costo argentino del que tanto se habla. A veces lo que cobra en neto el trabajador es casi la mitad de lo que paga el empleador, por la sumatoria de los descuentos. Tiene que haber un debate abierto”.