Federico Sturzenegger reveló la llamativa reacción de Javier Milei al conocer la Ley Bases

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habló sobre los decretos que aprobó este último año -orientados, según dijo, a “optimizar diferentes sectores” del Gobierno- y recordó el momento en que le presentó al presidente Javier Milei el primer borrador de lo que luego se convertiría en la Ley Bases.

“Se lo llevamos a Javier y tuvimos una reunión de seis horas. Puse todo en una valija, en un carry on, dejé en una mesita las dos pilas [de documentos] y le dije: ‘Te voy a contar todo lo que tengo acá’”, repasó el funcionario en una entrevista con el canal de streaming Deja Vú, este martes.

En ese marco, relató la curiosa reacción que tuvo el entonces candidato presidencial, en noviembre de 2023, cuando le presentó el proyecto: “Tanto se entusiasmaba que por momentos gemía; parecía como que estaba teniendo sexo, como que estaba teniendo orgasmos”. “¿Javier?”, preguntó incrédulo el entrevistador, a lo que el ministro respondió afirmativamente, entre risas.

La anécdota de Milei que contó Sturzenegger

Al decir esto, el ministro Sturzenegger señaló unas pilas de papeles que tiene sobre una mesa. “Estas son las dos pilas que... ¿Vos te acordás de que dos años antes de que Javier Milei llegara al gobierno nosotros empezamos a trabajar en un proyecto para organizar todas las leyes de la Argentina y las clasificamos según las que había que derogar, las que había que modificar y las que estaban bien?”, explicó.

“Si vos me preguntás cuánto de todo esto está hecho, yo te digo que un 25%”, y señaló las pilas de hojas con proyectos de desregulación. “Que un Gobierno, con la potencia parlamentaria que tiene, logre parte de esto, me parece milagroso”, añadió.

Las transformaciones que anunció el Gobierno

El pasado 7 de julio, a horas de que se venzan las facultades delegadas que le otorgó la Ley de Bases, el ministro Sturzenegger detalló las eliminaciones, transformaciones y fusiones de organismos y dependencias que se hicieron en el último año.

Fue a partir de 65 decretos delegados a través de los cuales la administración libertaria avanzó con varios de sus objetivos por considerar que había funciones duplicadas y áreas del Estado que no estaban operativas.

Disolución la Dirección Nacional de Vialidad.

Eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Eliminación de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Unificación de la gestión administrativa, financiera y jurídica de cinco hospitales nacionales: Sommer, Posadas, Carrillo, Bonaparte e INAREPS.

Eliminación de las Delegaciones Sanitarias Federales.

Transformación del Instituto Nacional del Cáncer (INC) en una unidad organizativa interna del propio Ministerio de Salud.

Disolución del Instituto Nacional de Medicina Tropical de Anlis-Malbrán.

Disolución del Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, “creado por ley en 2015, pero nunca implementado”.

Disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicina.

Disolución del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.

Disolución del Instituto Nacional de Semillas.

Disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI).

Disolución de los Institutos Nacional Belgraniano, Browniano, Newberiano, Juan D. Perón y la “Comisión Permanente Nacional de Homenaje al General Juan Domingo Perón”.

Transformación en unidad organizativa del Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Nacional Yrigoyeneano, del Museo Nacional de Bellas Artes y del Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento

Disolución de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.

Desregulaciones