Un intendente y candidato peronista dijo que no apoya que Máximo Kirchner se postule para diputado

En el sprint final para que se definan los nombres de la elección nacional del 26 octubre, el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, quien compite como cabeza de lista de Fuerza Patria a legislador pero para los comicios provinciales del 7 de septiembre, rechazó una posible candidatura del diputado nacional Máximo Kirchner.

Al contrario de una serie de jefes comunales vinculados al kirchnerismo, que salieron con un operativo clamor para que el hijo presidencial vaya como #1 en la boleta nacional por la provincia de Buenos Aires, Nanni -que integra el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador Axel Kicillof- se manifestó en contra y deslizó que al jefe de La Cámpora le falta “roce”.

El intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, que compite como primer candidato a diputado provincial en la elección del 7 de septiembre Instagram

“Es una alianza muy discutida, muy debatida, peleada, por supuesto, y eso no hay que negarlo porque estamos en la vidriera de la gente. No está mal debatir y tratar de buscar la mejor opción. Ahora, bien, tiene que ser representativa esa figura. Yo me identifico más con figuras como Axel Kicillof, que es un hombre de trabajo diario, con políticas de Estado, que tiene experiencia en el ejercicio de la administración, ahora en la gobernación, al igual que un intendente, que tiene el día a día, el mano a mano con el vecino y la vecina", introdujo Nanni en Radio Rivadavia cuando opinó sobre una candidatura de Kirchner, que por estas horas suena fuerte dentro del peronismo más ligado a la expresidenta Cristina Kirchner, activa en las negociaciones desde su departamento en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.

Fue ahí que el intendente de Exaltación de la Cruz y candidato del Partido Justicialista (PJ) por la segunda sección electoral marcó: “[Máximo Kirchner] no sería lo que yo apoye, vamos a ponerlo así, no es que no me gusta, no sería lo que yo apoye. No es la opción que yo... Insisto: soy intendente, me gusta el candidato ejecutivo, con experiencia, que tenga sensibilidad, roce con la gente, que sepa realmente de lo que estamos hablando para encarar un proyecto de acá para adelante".

El primer puesto de la lista nacional por territorio bonaerense es el que más debate generó en las últimas horas. Más allá de Kirchner, quien reclama ese lugar es el dirigente social Juan Grabois, que amaga con ir por afuera de Fuerza Patria si no se lo garantizan, pero que al mismo tiempo aceptaría una candidatura del hijo de la expresidenta.

Sobre todo Grabois lleva adelante una fuerte oposición al exministro de Economía, Sergio Massa, quien es propulsado por los suyos para ocupar ese puesto y hacer su regreso oficial tras las presidenciales de 2023.

Por parte de los libertarios, será la cara visible de la boleta única -sistema con el que se vota por primera vez a nivel nacional- José Luis Espert, a quien se le vence el mandato en el Congreso este año y que busca renovar su banca en la Cámara baja, impulsado por el presidente Javier Milei.