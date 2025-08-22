Feinmann habló sobre la agresión que sufrió por parte de Peretta: “Me van a tener que matar”

Un día después del violento episodio que pasó a la salida de Radio Mitre el jueves, cuando el candidato a diputado nacional y sindicalista farmacéutico Marcelo Peretta fue a agredirlo, el periodista Eduardo Feinmann hizo un nuevo descargo.

Este viernes por la mañana, junto a su equipo, el conductor de radio y televisión -que ya inició una causa por lo ocurrido- envió una advertencia a su agresor y aseguró: “Me van a tener que matar para que me calle la boca".

Cuando Feinmann terminó su programa el jueves, Peretta se acercó hasta la radio y le exigió que le pidiera disculpas por haberlo tratado de “chanta”. En eso, lo increpó, lo pateó a la altura de la cintura y tras ello golpeó su camioneta.

El fuerte descargo de Feinmann contra Peretta después de que fuera a agredirlo a la radio

Ya el viernes, el periodista aprovechó su programa para referirse a lo que pasó el día anterior. “Quiero agradecerles infinitamente a los oyentes, también a toda la gente que me ha escrito, no sé, cientos y cientos y cientos de mensajes de políticos, gremialistas, periodistas, empresarios, de todos los colores que ustedes se puedan imaginar, solidarizándose conmigo”, dijo.

En tanto, aseguró que la noticia no era él, sino “la violencia política y sindical” que le adjudicó a “estructuras patoteras, mafiosas y corruptas”, dentro de las que incluyó a Peretta y con las que pidió “terminar definitivamente”.

“La sociedad no quiere a estos violentos, no los quiere”, enfatizó el conductor y avisó: “Yo les digo a todos, y en especial al señor Marcelo Peretta y a toda su banda de apretadores: me van a tener que venir a matar para hacerme callar. A los Peretta de la vida les digo: me van a tener que matar para que me calle la boca, ¿de acuerdo? Hagan lo que quieran".

En tanto, en su cuenta de X también dejó una serie de mensajes contra el sindicalista que ahora quiere ser diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, y que suele presentarse a las elecciones pese a que siempre obtiene una baja cosecha de votos.

En esas publicaciones, el conductor tildó al gremialista como “un personaje oscuro, con antecedentes violentos, con un ejército de apretadores, un tipo peligroso” y consideró, además, que en “cualquier democracia seria” Peretta estaría preso. Luego dijo sobre lo que le pasó: “Fue un atentado, un ataque, planificado, orquestado, con premeditación y alevosía”.

El momento en que Peretta fue a buscar a Feinmann

La secuencia de lo que ocurrió en el exterior de la radio quedó grabada no solo por las cámaras de seguridad del lugar, sino también porque Peretta llevó una persona para que registre lo que iba a decirle a Feinmann. Asimismo, lo acompañó su hijo.

El momento en que Peretta va a buscar a Feinmann

El gremialista abordó al conductor cuando estaba por subirse a su camioneta. “Ahí está mi hijo, quiero que le digas por qué soy un garca, un chanta. Explicame qué tenés conmigo porque usás tu programa, que lo escucha todo el mundo, para bardearme todos los días; y yo jamás intercambié ninguna opinión con vos. Nunca me entrevistaste. ¿Qué tenés conmigo?“, arrancó, envalentonado.

Para intentar calmar las aguas intervino primero Guillermo Laborda, columnista económico del ciclo que conduce Feinmann, y más tarde llegó una agente de la Policía de la Ciudad.

A medida que avanzaron los minutos, el tono de la discusión se elevó y, finalmente, cuando el conductor se estaba por retirar, Peretta lo buscó para que se bajara y ahí lo pateó. El conductor trastabilló y casi se cae, y el video se cortó.