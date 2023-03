Fernán Quirós sostuvo que “hay que cambiar la ley de alquileres” porque “sacó del mercado a muchos dueños”

escuchar

El precandidato oficialista para jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Fernán Quirós esta mañana dio detalles de los ejes en los que se basaría su gestión en caso de ganar las PASO y luego sueceder a su jefe, Horacio Rodríguez Larreta. Durante una entrevista radial, el ministro de Salud porteño sostuvo que “hay que cambiar la Ley de Alquileres” porque, según él: “así como está, le dio derechos a los inquilinos, pero sacó del mercado a muchos dueños”. Además, el funcionario que recibió el apoyo de Elisa Carrió sumó que su eventual gestión en la Capital tendría otros ejes centrales como la Salud, la Educación y el respeto por la igualdad de género.

“Hay muchas personas que no alquilan por no meterse en este lío. Hay muchas viviendas que no están en alquiler por este motivo”, dijo Quirós en diálogo con Radio Futuröck y reflexionó que la normativa vigente “no termina de resolver la problemática”.

En su opinión, debería haber “más acuerdos entre las partes de cómo son las formas de contratación”. “Hay que crear las condiciones para dar más libertad en los formatos de acuerdos y que el Estado controle”, prosiguió Quirós, que evitó entrar en controversias luego de que en las últimas horas Horacio Rodríguez Larreta dijera que tiene intenciones de reducir a la mitad los ministerios, entre ellos el de Géneros y Diversidad.

UN PASO PARA CUIDAR LO HECHO Y POTENCIAR TU DESARROLLO EN LA CIUDAD



Voy a trabajar para que vivas cada día un poco mejor y logres lo que te propongas en una ciudad hecha por y para las personas. pic.twitter.com/07l9CZdmZB — Fernán Quirós (@FernanQuirosBA) February 17, 2023

“Es un debate que saca del foco de lo importante. Hay que trabajar en serio por la igualdad de las personas, lo que se hace detrás de una bandera simbólica no se ve un proyecto pragmático”, dijo Quirós.

Para el actual titular de la cartera de Salud de la Ciudad, la educación es uno de los ejes que va a estar en el centro de la políticas públicas: “Hay que discutir los procesos educativos en profundidad para adaptarlos a los contextos de época”.

“Hay que invertir en infraestructura, en tecnología. La Ciudad viene invirtiendo en infraestructura de educación mucho, se inauguraron 54 escuelas, aunque seguramente hay cosas para mejorar”, contestó el precandidato de Pro al ser consultado sobre los problemas de refrigeración que hay en algunas instituciones educativas y que ciertos sectores están denunciando.

Quirós se enfrentará en la interna oficialista de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) con Jorge Macri, actual ministro de Gobierno de la Ciudad, Soledad Acuña, titular de la cartera de Educación, Martín Lousteau y Emmanuel Ferrario.

LA NACION