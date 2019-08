Alberto Fernández: caravana y cumbre con gobernadores

Alberto Fernández se reunió este sábado con equipos técnicos Crédito: Frente de Todos

El candidato kirchnerista volverá a Córdoba e insistirá con las críticas por la economía

5 de agosto de 2019

Seguir hablando de economía y pelear el voto del centro, hasta el último minuto. Alberto Fernández encarará la última semana de campaña hacia las PASO con esa estrategia, y como plato fuerte, una cumbre con los gobernadores que lo respaldan. Será el miércoles, justo antes del acto de cierre del Frente de Todos, en Rosario, adonde el precandidato presidencial volverá a compartir escenario y micrófono con su compañera de fórmula, Cristina Kirchner.

No será todo. Obsesionado con reducir la ventaja del oficialismo en Córdoba, Fernández irá el jueves a la capital provincial, en lo que será su cuarta visita a ese distrito, para acompañar el cierre de campaña de los candidatos del Frente de Todos. Será la última estación de una caravana que partirá el martes desde la ciudad de Buenos Aires, rumbo a Rosario, y que tendrá distintas paradas en la provincia de Buenos Aires, entre ellas, Campana o Zárate. "Vamos a seguir igual. No esperamos ningún cisne negro. Solo debemos evitar los debates que nos corran del eje económico, que es el que más golpea al Gobierno", dijo a LA NACION un integrante del comando de México 337, sede de las oficinas de Alberto Fernández. Si bien reconocen errores no forzados en los últimos días, reniegan de lo que califican como un tratamiento desigual de los medios. Insisten en que las recorridas están dando sus frutos y en que, según las encuestas que manejan, Fernández mantiene una buena ventaja sobre Macri.

Aunque le cuesta delegar tareas, el precandidato dio aire a un grupo de dirigentes para que oficien como voceros políticos y refuercen el mensaje oficial de la campaña. Lo encabeza Felipe Solá y lo integran otros dirigentes que están o pasaron por el Frente Renovador, como Daniel Arroyo, José de Mendiguren y el propio Sergio Massa, que se sumará al acto en Rosario. "Necesitamos pescar fuera de la pecera", dijeron en el entorno del precandidato. Solá acompañó a Fernández en su última visita a Córdoba, al igual que Fernando "Chino" Navarro, otro que ganó terreno en la campaña. La cumbre con los gobernadores, que consistirá en la firma de un compromiso de gestión con Fernández, apunta a otro objetivo proselitista: la promoción del federalismo. Será el miércoles en Rosario, antes del acto de cierre. El objetivo es que asistan 15 gobernadores en ejercicio y electos, que apoyan su candidatura, y tres candidatos a gobernador de provincias donde gobierna el oficialismo nacional: Axel Kicillof (Buenos Aires), Matías Lammens (Capital) y Anabel Fernández Sagasti (Mendoza). La única duda es la presencia de Oscar Herrera Ahuad, mandatario electo de Misiones, uno de los que llevan boleta corta para el Congreso. Para evitar que la foto quede diluida se hará antes del acto de cierre, pautado para las 17.30, en el Monumento a la Bandera. Para lograr una postal de respaldo ciudadano y no de aparatos políticos, los organizadores están pidiendo a dirigentes, militantes y simpatizantes que asistan con banderas argentinas. Está previsto que hable Cristina primero y que cierre Fernández. Igual que en el único acto público que compartieron, en el lanzamiento de la fórmula, el 25 de mayo, en Merlo.

En los últimos días se reforzará también la campaña en las redes. El Frente de Todos ya lanzó sus grupos de WhatsApp en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. "Ya existen 300 grupos que nuclean a 7000 adherentes", detallaron en el Instituto Patria, a cargo del operativo virtual. En las redes circularán también una serie de propuestas concretas, entre ellas, los cinco pilares de la economía de un eventual gobierno de Fernández: "Equilibrio fiscal, equilibrio comercial, acumulación de reservas, dólar competitivo y desendeudamiento". En el Frente de Todos tomaron otra medida para mostrar cohesión. Decidieron que la noche del 11 de agosto la fórmula presidencial compartirá búnker con los precandidatos de la provincia y de la ciudad. Ya reservaron el centro cultural C, en Corrientes y Dorrego, Chacarita.