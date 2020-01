Fernando Bravo, indignado porque Cristina Kirchner no va a Casa Rosada

El conductor cuestionó a la vicepresidenta por firmar el traspaso de mando en el Instituto Patria Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de enero de 2020 • 18:06

La vicepresidenta Cristina Kirchner firmó el martes el traspaso de mando que le permitió quedar a cargo interinamente del Poder Ejecutivo durante los cuatro días que dura el viaje del presidente Alberto Fernández a Israel.

La firma del documento se realizó en el Instituto Patria, las oficinas que la exmandataria tiene en la zona del Congreso y fue filmada y compartida en redes sociales.

Cristina Kirchner firmó el acta para hacerse cargo de la presidencia en ausencia de Alberto Fernández 00:16

Video

Tras la difusión de las imágenes, el periodista y conductor de radio, Fernando Bravo, estalló al aire por la decisión de la vicepresidenta de firmar el acta en su oficina particular en vez de dirigirse a la Casa Rosada.

"Este traspaso protocolar, con libro incluido, se está haciendo en el Instituto Patria. Después no me vengan a decir que la señora no tiene influencia y que no hace lo que se le canta y que todo el mundo tiene que arrodillarse ante sus exigencias y ante, por qué no decirlo, sus caprichos", expresó el conductor, claramente indignado.

"El presidente de la Nación se trasladó al Instituto Patria para firmar el libro para que la señora se haga cargo de la presidencia de la Nación", agregó.

Sobre esto último, cabe aclarar que, en rigor, quien estaba presente mientras Cristina Kirchner firmaba el traspaso de mando era Carlos Gaitán, Escribano General de la Nación y no el presidente Alberto Fernández.

Tal como informó LA NACION, el trámite para que Cristina Kirchner quede a cargo del Poder Ejecutivo quedó simplificado a partir de un decreto que se publicó el lunes en el Boletín Oficial. Ahora bastará con que el presidente y la vicepresidenta firmen un acta ante el escribano general de la Nación, sin necesidad de que intervenga la Casa Militar ni que estén los dos presentes en el mismo acto.