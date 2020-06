Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de junio de 2020 • 22:24

Fernando Iglesias, diputado nacional por el PRO, habló esta noche en Terapia de Noticias, por la pantalla de LN+, y se refirió a los distintos episodios de violencia institucional ocurridos en Chaco, Tucumán y San Luis, y criticó la postura del presidente Alberto Fernández al respecto, quien definió a estos casos como una deuda de la democracia.

"La verdad que no es una de las deudas de la democracia que a una persona la hagan desaparecer, la maten y la tiren a un barranco: es una consecuencia de una locura con respecto a la aplicación de la cuarentena, completamente injustificable y dictatorial de la que se tiene que hacer cargo el Gobierno", señaló Iglesias

"Hay todo un régimen represivo completamente ilegal y desmadrado. Escuché las declaraciones del Presidente y me parece insuficiente decir que "esta es una de las deudas de la democracia"", criticó el diputado. "No quiero poner el ejemplo de Santiago Maldonado porque no tiene nada que ver con Espinoza, Maldonado no fue asesinado ni hubo desaparición forzada, pero estuvieron escandalizados durante meses haciendo campaña con esto. ¿Lo de Espinoza ya pasó, es una deuda de la democracia? No, señor Presidente, es una deuda de su Gobierno y sus gobernadores, háganse cargo porque son ustedes los responsables", sentenció Iglesias.

Por otro lado, apuntó contra la renuncia de la Oficina Anticorrupción en su rol de querellante en los casos Los Sauces y Hotesur. "Féliz Crous se retiró de la causas y nosotros lo denunciamos y ampliamos la denuncia diciendo que no era una cosa aislada, sino parte de un plan sistemático de impunidad que incluía la designación de Zaninni, Parrilli y de una serie de gente que tienen causas pendientes", alertó Iglesias.