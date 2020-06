Fernando Iglesias: "Ginés es una desgracia nacional"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de junio de 2020 • 22:32

El diputado nacional Fernando Iglesias participó de Terapia de Noticias, por LN+, y apuntó contra el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, a quien calificó de ser una "desgracia nacional".

"Ginés es una desgracia nacional. Porque lo corre a [Adolfo] Rubinstein , que hace lo que tiene que hacer. Además de tener un máster en infectología en Harvard, tiene todo el derecho a hacer las observaciones que quiera y como oposición debe criticar lo que hace el Gobierno y hacer una propuesta".

González García apuntó hoy directamente contra el exministro de Salud, luego devenido en secretario. "Se pasean por todos los medios diciendo qué es lo que hay que hacer. Ya que no fueron buenos ministros, tendrían que tratar de ser buenos exministros", confrontó el actual ministro de Salud.

Para el legislador de Cambiemos, el oficialismo no tuvo en cuenta la opinión de la oposición desde el inicio de la cuarentena. "La democracia no se suspende en las emergencias, si hubieran escuchado el rol de la oposición, si hubieran escuchado a Diego Guelar y hubiesen cerrado y controlado Ezeiza a tiempo, no habrían entrado más de 20.000 personas desde China entre enero y febrero".

Por último, Iglesias criticó: "Estuvieron cuatro años haciendo el club del helicóptero y salía el actual Presidente de las reuniones con el FMI diciendo que estábamos en default y que había que adelantar las elecciones. ¿Esta gente nos viene a enseñar cómo ser oposición?".