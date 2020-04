Fernando Iglesias: "Lo de hoy es una continuidad de desaciertos"

Fernando Iglesias, crítico feroz a la gestión de Alberto Fernández 00:40

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de abril de 2020 • 20:36

Fernando Iglesias, diputado nacional por el PRO, habló esta noche en Terapia de Noticias, por la pantalla de LN+, y se refirió a lo ocurrido tras la compra de alimentos a precios más altos por parte del Ministerio de Desarrollo Social. "Lo vi como una continuidad de una serie de desaciertos impresionantes", sentenció Iglesias. "Este es un gobierno corrupto e inepto".

"El desacierto más grande de todos fue el viernes con los jubilados, con consecuencias que son tremendas. Aún haciendo cuentas a la baja, lo del viernes va a ser tremendo", dijo el diputado. "Lo atribuyo a la impericia".

El diputado nacional se refirió también al funcionamiento del Congreso, y dijo que el Gobierno "no lo quiere habilitar". "Está claro que hay voluntad del Gobierno de cerrar el Congreso", afirmó Iglesias. "Está funcionando la prensa, el personal de salud en los hospitales, las cajeras de los supermercados. Con mi equipo estamos trabajando a full , hemos hecho propuestas muy claras. Nosotros estamos presionando para que se hagan las sesiones".

En relación al respaldo de Alberto Fernández de la propuesta de Máximo Kirchner de crear un impuesto para los que entraron en el blanqueo, Fernando Iglesias dijo que le parece "inconstitucional" y que es "volver a gravar lo que ya se gravó". "Me gustaría poner el acento en las consecuencias de esto. Estos son los muchachos que después se quejan de la fuga de capitales. Me parece una vergüenza que lo proponga Máximo Kirchner, que tiene una hermanita con 5 millones de dólares en una caja. Es un nivel de caradurismo y cinismo que la Argentina no debería tolerar", agregó.

Sobre los argentinos varados en el exterior en plena pandemia por el coronavirus, el diputado afirmó que le parece "que no es posible que se deje a la gente afuera". "Tiene que haber un cronograma. El Gobierno no puede salir a decir que cerró la frontera y ya está. Antes deberían haber controlado Ezeiza. Deberían haber anunciado un programa de repatriación encabezado por Aerolíneas Argentinas, que bastante caro nos sale a todos los argentinos como para que ahora no esté liderando esto", finalizó.