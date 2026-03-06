Financiamiento universitario: gremios docentes desafían a Milei y llaman a un paro para exigir la aplicación de la ley

Gremios docentes preparan medidas de fuerza contra el gobierno nacional en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario y la apertura de negociaciones paritarias. La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) y la Conadu histórica ya confirmaron un paro de una semana que comenzará a regir el 16 de marzo.

La Asociación de Docentes de la UBA, la otra entidad que nuclea trabajadores de la casa de altos estudios también prepara sus propias medidas de protesta. No adhieren a la convocatoria de la AGD-UBA, pero fijarán su propia fecha de paro.

“No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente”, afirmaron en AGD-UBA en relación a la normativa que se aprobó el año pasado y buscaba garantizar el envío de fondos a los establecimientos de educación superior.

Paro y protestas en facultades de la UBA por el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario en septiembre del año pasado Ricardo Pristupluk

El presidente Javier Milei había vetado la iniciativa, pero el Congreso logró insistir con el texto, al igual que con la ley de emergencia en discapacidad. Y a pesar de que el Gobierno promulgó la iniciativa en octubre, los gremios denuncian que continúa sin implementarse. En diciembre, el gobierno había intentado, sin éxito, derogarla mediante un artículo incluido en el proyecto de presupuesto 2026.

“Exigimos la plena aplicación de la ley de financiamiento universitario que ordena al Gobierno nacional a convocar a paritaria salarial, que se rija por el índice de inflación establecido por el Indec, y la recuperación de nuestro salario de lo perdido entre 2024 y 2025 que a noviembre del año pasado, reconocido por el propio gobierno, ascendía al 51%”, indicó Francisca Staiti, secretaria general de la Conadu histórica, a LA NACION.

La entidad que conduce respalda el paro que comenzará el 16 de marzo y se extenderá durante una semana. De no obtener respuesta del gobierno nacional antes del 1° de abril, tiene previsto intensificar el plan de lucha, con acciones que podrían incluir una nueva marcha nacional de universidades públicas.

La Conadu histórica respalda el paro previsto para el 16 de marzo para exigir la convocatoria a paritarias Web CTA Autónoma

“El presidente de la Nación está poniendo en riesgo las actividades académicas, perjudicando a dos millones de estudiantes, casi 200 mil docentes y 50 mil no docentes. Los salarios han caído por debajo de la línea de pobreza, generando la renuncia de más de 10 mil docentes, cortando las vocaciones académicas y dañando los equipos de cátedra”, denunciaron en la Conadu.

La organización también rechaza el nuevo proyecto de financiamiento que la administración nacional envió al Congreso el mes pasado para modificar la normativa vigente. Como contó LA NACION, el proyecto del gobierno, solo propone reconocer la pérdida salarial del 2025, pero no la acumulada en 2024 y no obliga a actualizar los salarios por el índice de inflación.

La Conadu histórica ya anticipó que realizará un paro de 48 horas cuando el Congreso trate la iniciativa oficialista.

La columna de la Conadu histórica en una marcha universitaria en Plaza Houssay. Red X

Además del paro ya confirmado, la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba) también se encaminar a anunciar un paro. Dirigentes de la entidad se reúnen hoy a las 17 con sus pares de la Asociación de Personal de la UBA (Apuba), que engloba a trabajadores no docentes de la institución, para acordar la fecha para una medida de fuerza conjunta.

Al igual que la Conadu histórica, además del financiamiento universitario, la organización sindical reclama por el llamado a paritarias. “Estamos a principios de marzo y no hubo comunicación para esto. Es importante poder hacerlo y plantear la recomposición salarial en el ámbito formal previsto, que es la paritaria”, afirmó Emiliano Cagnacci, secretario general de Aduba a LA NACION.