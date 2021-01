"Formosa tiene los mejores indicadores epidemiológicos del país", sostuvo el gobernador Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de enero de 2021 • 21:29

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, aseguró este viernes que seguirá "trabajando en la política sanitaria, defendiendo la salud y la vida de todos los formoseños", al desestimar las críticas de la oposición a las medidas implementadas para contener la pandemia en la provincia, donde hay siete fallecidos por coronavirus, y recordó, en ese sentido, que 2021 "es un año electoral".

"Cuando se pretende criticar a la provincia, con todo orgullo cada uno de nosotros tenemos que levantar la frente y decir que Formosa tiene los mejores indicadores [epidemiológicos] del país, y eso se debe a una política sanitaria", aseguró Insfrán, en el marco de una conferencia de prensa que compartió con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, en la Casa de Gobierno de Formosa.

El gobernador resaltó que 2021 "es un año electoral", por lo que enfatizó: "Si tengo que salvar la vida de un formoseño a mí no me interesa perder una elección".

El mensaje del gobernador se produjo un día después de la detención de las concejalas opositoras Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz, liberadas el jueves horas después de haber sido detenidas frente a una escuela que funciona como centro de atención para personas con Covid-19.

Ambas relataron que en la comisaría 1ª de la capital provincial les quitaron los celulares "de una forma muy agresiva" y las mantuvieron separadas y con esposas hasta que ingresó "el senador [Luis] Naidenoff, con el doctor [Miguel] Montoya, que ofició de abogado".

Sobre el episodio de la detención, el ministro de Gobierno de la provincia, Jorge González, volvió a plantear que las dos concejalas, antes de ser apresadas "golpearon ventanas y portones" y que "se les pidió por favor, cuatro veces, que dejaran de hacerlo".

González aseguró que Neme y Ruiz Díaz estaban manifestándose "delante de la escuela" N° 18 de la capital de Formosa, que la administración de Insfrán utiliza como centro de atención sanitaria con motivo de la pandemia de Covid-19, y que "el inconveniente empieza cuando golpean ventanas y portones".

"Se les pidió por favor, cuatro veces, que dejaran de hacerlo, porque estaban generando angustia en las personas que estaban ahí adentro. El hecho de ser concejal no te habilita a que rompas todo", afirmó en declaraciones a Radio 10.

Las dos concejalas detenidas y luego liberadas forman parte de un espacio opositor provincial y en los últimos días declararon que en los Centros de Atención Sanitaria de la provincia se viven "cosas terribles" con "situaciones de hacinamiento" y falta de atención médica con casos de ?"bebés de 2 y 4 años sin cobertura pediátrica".

Los centros de aislamiento fueron denunciados como lugares imposibles para vivir

La detención de Neme y Ruiz Díaz se produjo en el marco de las denuncias planteadas por la principal coalición opositora respecto a las restricciones y los testeos obligatorios con PCR para ingresar a Formosa, condiciones de las más duras del país, y la obligatoriedad de permanecer 14 días en centros de atención sanitaria para todo aquel habitante de la provincia que sea testeado como Covid-19 positivo, medida que el Gobierno provincial ratificó en las últimas horas en base a "sus resultados concretos y efectivos".

Sobre las particularidades de la estrategia sanitaria de Formosa, el ministro de Gobierno defendió la decisión de que "toda persona Covid positivo tenga que estar dentro del sistema de salud" y dijo que para eso crearon "dos tipos de alojamiento: el Hospital Interdistrital de la contingencia Covid-19 (por el hospital Evita de la ciudad de Formosa) para los casos moderados o graves", y 15 centros de atención sanitaria en toda la provincia, "para las personas asintomáticas o leves".

Además, González desmintió que Formosa obligue a compartir el mismo espacio de aislamiento a personas contagiadas de Covid-19 con otras que no lo son. "Eso es falso de una falsedad absoluta. No podemos permitir ubicar en un mismo lugar a una persona que es Covid positivo con otra que no es Covid positivo", señaló.

Agencia Télam

Conforme a los criterios de Más información