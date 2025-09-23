Francos habló del respaldo de Estados Unidos y de las elecciones de octubre, con un guiño a Macri

Guillermo Francos afirmó que, para La Libertad Avanza, “el Pro es una fuerza muy importante y Macri también”. En ese sentido, explicó que la comunicación de Javier Milei con el expresidente no fue fluida pero que, a partir de ahora, la voluntad del Gobierno es entablar conversaciones con ese espacio para “aunar los equipos de ambos partidos y las fuerzas en el Congreso”.

“Fueron semanas duras, en las que se dio una concatenación de hechos, que incluyó las denuncias de corrupción, la elección de la provincia de Buenos Aires, las distintas leyes que fueron sancionando en el Congreso”, explicó el funcionario nacional. Y agregó: “Todo eso afecta y obliga a replantearse y analizar cuáles son los errores que hemos cometido”.

Francos indicó forma parte de la agenda de Javier Milei poder entablar conversaciones con Mauricio Macri para aunar fuerzas con el Pro.

Estas declaraciones aparecen en el mismo día en el que Mauricio Macri reapareció en la escena pública para encabezar una reunión con los candidatos de su partido. Como informó LA NACION, el expresidente dio libertad de acción a los jefes de Pro en los veinticuatro distritos para definir alianzas electorales. En la reunión participaron dirigentes que comparten listas con La Libertad Avanza, como Diego Santilli, Fernando de Andreis, Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi.

El jefe de gabinete también se refirió al “apriete cambiario” que tuvo lugar en los últimos días y explicó que, en ese marco, el Gobierno tomó la decisión de quitar las retenciones a granos y productos cárnicos hasta el 31 de octubre. “Eso va a hacer que exista la cantidad de los dólares necesarios para respaldar el programa económico”, afirmó Francos.

Este martes, Mauricio Macri reapareció en la escena pública al encabezar un encuentro con los candidatos del Pro para manifestar su apoyo. Camila Godoy

Por otra parte, fue consultado sobre el planteo de la diputada Marcela Pagano de llevar adelante una moción de censura en su contra por, según indicó, no reasignar partidas presupuestarias para ejecutar la ley de emergencia en discapacidad.

Al respecto, el funcionario señaló que la ley 24629 indica expresamente que toda ley que autorice gastos debe prever el financiamiento de los mismos y que en caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. En ese sentido, aseguró que "esta ley nació suspendida, porque no estableció cuales eran las partidas y los recursos para financiarla".

Francos aseguró que en el Gobierno están tranquilos por haber recibido expresiones de "apoyo total" por parte de Scott Bessent y de Donald Trump. (AP Photo/Evan Vucci) Evan Vucci - AP

Estas declaraciones también surgen durante el mismo día en el que Javier Milei se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el marco de ese encuentro, el republicano calificó al presidente argentino como “un líder fantástico”. “Tiene mi total respaldo para la reelección”, agregó.

En relación a ese encuentro y consultado por la posibilidad de que la sintonía política de Milei con el presidente Trump se traduzca en un préstamo del Tesoro para la Argentina, el jefe de gabinete argentino aseguró que “eso todavía es un tema que está en consideración, nosotros estamos tranquilos con las normas que hemos dictado internamente y con la expresión de apoyo total que ha dado el secretario del Tesoro y hoy el presidente Trump”.