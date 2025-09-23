Reapareció Alberto Fernández con críticas al apoyo de Trump a Milei: “Despertate, Donald (Wake up)”
El expresidente acusó al mandatario estadounidense de “intervenir en las elecciones de los argentinos” luego de que apoyara a la gestión libertaria en medio de negociaciones por una posible ayuda financiera de parte del Tesoro
El expresidente Alberto Fernández reapareció este martes en sus redes sociales para criticar el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su par argentino, Javier Milei. Fernández acusó al norteamericano de “intervenir en las elecciones de los argentinos” luego de que su gobierno brindara un fuerte respaldo a la gestión libertaria.
“DESPERTATE, DONALD (WAKE UP)!!! Ya lo hiciste con Macri!! Ahora lo volves a hacer con Milei!! intervenís en las elecciones de los argentinos financiando campañas a costa de endeudar a nuestro pueblo. Este programa económico ya fracasó y el presidente solo pide auxilio”, escribió en X.
Este martes se llevó adelante una reunión bilateral entre Trump y Milei en Nueva York, donde el estadounidense brindó grandes elogios al Presidente en medio de un momento crítico de su gestión. El respaldo a la administración tuvo un fuerte impacto y fue acompañada por el anuncio del Tesoro, que informó que acelerará su apoyo a la Argentina.
Antes del encuentro, Trump escribió en su red Truth Social que le ofrecía a Milei “su completo y total respaldo para la reelección como presidente”. También se refirió a él como “un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de la Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.
En aquella publicación, Trump criticaba la gestión de Alberto Fernández. “[Milei] Heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el peor presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la elevó a un nuevo nivel de prominencia y respeto”, señaló.
Fernández compartió una captura del posteo del presidente norteamericano y la subió a X junto con su respuesta.
Noticia en desarrollo
