La ministra de Seguridad salió al cruce de las versiones sobre un presunto acuerdo con las comunidades a cambio de que no ataquen a los vecinos; "No ofrecimos nada porque no tenemos competencia para hacerlo", dijo a LA NACION

El gobierno nacional no ofreció ni puso sobre la mesa de negociación la opción de ceder parte de las tierras ocupadas por los mapuches en Villa Mascardi. "Es falso. No ofrecimos nada porque no tenemos competencia para hacerlo", dijo a LA NACION la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

La responsable de Seguridad buscó así terminar con las versiones que la ponían en el centro de la escena como responsable de poner sobre la mesa de negociación con la comunidad Lafken Winkul Mapu algunas de las hectáreas que tomaron y que despertó la bronca de los vecinos que se movilizaron en varias oportunidades para reclamar el desalojo de las tierras.

El conflicto mapuche se agudiza en Bariloche Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Martinez

"Es algo que no puede hacer el Ministerio. Nunca ofrecimos tierras. Hay gente que puede tener intereses particulares", agregó Frederic, que anunció el despliegue de un dispositivo de seguridad que incluye el patrullaje de la Gendarmería y un anillo digital para el control vehicular.

Las versiones indicaban que Frederic había activado una negociación con las comunidades mapuches en la que había ofrecido tierras a cambio de que no ataquen a los vecinos de la zona. La ministra desmintió finalmente ese rumor.

La comunidad mapuche se instaló a fines de 2017 sobre un sector del Parque Nacional frente al Lago Mascardi, a unos 30 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche, sobre la ruta nacional 40 que va a El Bolsón. A partir de la movilización social, se armó una mesa de negociación que integran los mapuches, los vecinos, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el gobierno nacional y el provincial, a cargo de Arabela Carreras.

El reclamo de los vecinos Crédito: Marcelo Martínez

La intención de la Casa Rosada es lograr un acuerdo para evitar la violencia. Es que, en medio de un intento de desalojo, a fines de 2017, perdió la vida el joven Rafael Nahuel. Desde aquel momento se registraron varios hechos de violencia y el avance de este grupo sobre otras propiedades y la misma costa del lago Mascardi.

Según contó Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal del ministerio de Seguridad a Clarín, la meta inmediata del ministerio de Frederic es bajar los "niveles de agresión y violencia".

