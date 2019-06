Fuente: LA NACION

Durante un congreso del Colegio de Abogados de la Ciudad, el exsenador radical dijo también que la polarización se explica por "no hacer bien las cosas"

Advirtió que no era una crítica, que era parte de "la naturaleza" de Cambiemos de "una cultura". Pero tampoco pareció un elogio. El exsenador radical Ernesto Sanz socio fundador de Cambiemos, afirmó ayer que "Pro nunca creyó en una coalición" de gobierno, que apostó por "una construcción política de arriba hacia abajo" y que pretendía "sustituir a la UCR en la representación de la clase media. Aunque se mostró confiado en la reelección de Mauricio Macri, reconoció que la polarización se debe a que Cambiemos no hizo "las cosas bien".

Sanz pronunció esas palabras ayer, durante el congreso anual del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, al que asistió el propio presidente Mauricio Macri . Durante la tarde, Sanz formó parte de la comisión de acción política, encabezada por el gobernador mendocino y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, que le llevó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, la propuesta de ampliar Cambiemos.

"El Gobierno decidió seguir un modelo de construcción política desde arriba hacia abajo. Sin creer en una coalición, pretendió que esa construcción iba a dar territorialidad con el tiempo y así construir un partido nacional que pretendía sustituir a la UCR en su vieja representación de la clase media", dijo Sanz durante su alocución en el Colegio de Abogados.

"Pro nació siendo un partido portuario que intentó expandirse y que se encontró en el camino -porque lo trabajó- con tres factores de poder: Nación, ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires", indicó en otro tramo de su discurso, tras afirmar que "Pro nunca creyó en una coalición" de gobierno e indicar que el comentario no era "una crítica" al macrismo.

Sanz, que según dijo en un breve cruce con los medios presentes "está fuera de todo", fue autocrítico a la hora de referirse al escenario actual. "Si hubiéramos hecho las cosas bien no estaríamos hablando de polarización", dijo, aunque se mostró confiado de cara a la elección: "Me imagino a Macri gobernando cuatro años más. No creo que las sociedades se suiciden".

Durante el evento, Macri ratificó su intención de avanzar con el acuerdo de políticas de Estado que ofreció a la oposición y otros actores de la sociedad. Y advirtió que su administración "trabaja" para alcanzar la firma de los 10 puntos.

"Necesitamos del compromiso y aporte de todos. El diálogo y la búsqueda de consensos es el camino hacia el progreso", dijo el mandatario. "Que este camino sea más difícil o lleve más tiempo no quiere decir que no lo estemos haciendo. Hicimos lo que tuvimos que hacer, pero lo que había era muy frágil. Hoy tenemos mejor calidad democrática que en 2015", agregó, en lo que fue el único pasaje de su exposición que apuntó al gobierno de Cristina Kirchner.

El titular del Colegio de Abogados, Máximo Fonrouge, le entregó a Macri un proyecto para "lograr una Argentina más transparente". Tanto Sanz como el senador Miguel Pichetto, titular del bloque del PJ, coincidieron que el próximo gobierno deberá generar un marco de acuerdo con la oposición para aprobar reformas estructurales.

Macri destacó la presencia del senador peronista. "Hay un gobierno que trabaja sobre la base del diálogo, que promueve la cultura del encuentro como lo hicimos. Acá está el doctor Pichetto, que lo recibió y apoyó", dijo. Lo escuchaban el jefe de asesores, José Torello; el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez.

Sanz anticipó además que uno de los objetivos del Gobierno para el próximo mandato será la reforma previsional y laboral. "Hay que negociar desde la fortaleza. Ya perdimos dos oportunidades, en 2016 y 2017", describió.

Pichetto coincidió en que la "extrema" polarización que se exhibe en la actualidad "dejó poco margen para un acuerdo". Pero que en una eventual primera vuelta esto podría cambiar. El rionegrino reconoció que el espacio al que pertenece, Alternativa Federal, está "en tiempo de descuento". Y fue crítico con la decisión que tomó Cristina Kirchner al postular a Alberto Fernández como candidato a presidente. "Hizo un movimiento táctico, pero la centralidad del poder la tiene ella".