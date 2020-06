El diputado de Juntos por el Cambio y el economista discutieron en la mesa de Mirtha Legrand Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de junio de 2020 • 00:35

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y el economista José Luis Espert fueron protagonistas de un fuerte cruce este sábado en la mesa de Mirtha Legrand al debatir sobre los acuerdos políticos y la economía en la Argentina.

El excandidato a presidente sostuvo que "[Mauricio] Macri es un accidente" y que habría que hacer todos los acuerdos políticos a partir de tres o cuatro ideas clave en beneficio del país y de la gente que trabaja. "La crisis económica que se avecina es gigantezca, pero va a dar la oportunidad o para que [Axel] Kicillof ilumine a la gente, o para agarrar para un lado razonable, que es una economía que compita con el mundo, que se cobren impuestos razonables para que la gente no sea una esclava impositiva como los es hoy y para que, en lugar de tener facinerosos como sindicalistas, defiendan a los trabajadores. ¿Es muy difícil eso?", se preguntó.

Acto seguido, dijo: "La pandemia y la crisis brutal que va a llevar esta cuarentena animal que puso [Alberto] Fernández van a dar motivo para discutir eso. ¿Hacemos lo mismo de siempre o acordamos algo distinto? No es obvio que la gente cada tanto no llegue a fin de mes, que cada tanto se funda, que comprar un auto sea por poco como comprar un trasatlántico. La gente ya no tiene plata ni para irse de vacaciones. ¿Es tan complicado acordar tres o cuatro cosas elementales?".

El exministro de Seguridad de María Eugenia Vidal intentó responderle, pero Espert lo interrumpió para preguntarle si estaba de acuerdo con esos puntos. Fue entonces cuando Ritondo respondió que eran "normales" y comenzó la discusión. "¿Cómo son normales? Ustedes nunca lo dijeron en campaña y no hicieron nada de eso cuando fueron gobierno. No me podes decir eso. Son tres o cuatro ejes centrales para mejorarle la vida a la ciudadanía", remarcó el economista.

"Por respeto a la gente y a la incertidumbre que hay, me parece que podemos aportar cosas sinceras y no ser la Agrupación 9 de Diciembre que todavía está en campaña", le retrucó Ritondo, a lo que Espert continuó: "¿A vos te parece que no es sincero decirle a la gente, al laburante que está en blanco, que no puede ser que sea un esclavo impositivo?".

Mientras el exfuncionario aclaraba que no dijo eso, el liberal soltó: "No me hables de que lo que yo digo... Es al revés. Por no haberse hecho lo que yo dije es que estamos como estamos".

"Un poco egocéntrico lo tuyo. Si te hubiéramos hecho caso a vos la Argentina sería distinta...", dijo Ritondo y Espert agregó: "Que no te quepa la menor duda".

Mientras Juana Viale, quien conduce el programa de su abuela desde marzo, intentaba calmar a sus invitados, el economista dijo: "La soberbia de ustedes fue lo que llevó a que esté el kirchnerismo". Algo que no pudo soportar el presidente del bloque Pro y le respondió: "Te presentaste por afuera [en las elecciones] y le hiciste el juego al kirchnerismo".

"¿Qué? Pero háganse cargo de los 4 millones de pobres que dejaron ustedes por la crisis que generaron, Cristian. Aparte es fascista que me digas que 'porque te presentás a una elección, le haces el juego a otro'. El juego se lo hicieron ustedes y es el motivo por el cual terminamos en manos del kirchnerismo", dijo Espert.

Luego, Ritondo respondió: "Yo creo que vos te tendrías que escuchar, José Luis. Tendrías que escuchar lo que vos reclamás. Nada más". Sin ánimo de terminar allí la discusión, el excandidato a presidente le preguntó a quiénes había escuchado Cambiemos durante los cuatro años que gobernaron. "A ustedes mismos. Si hay algo que se dice de ustedes es que son soberbios", se respondió Espert.

Luego, el periodista Willy Kohan y el escritor Federico Andahazi, quienes también estaban invitados al programa, intentaron poner paños fríos y coincidieron en que ambos tenían razón. "Por un lado, el peronismo vio que la unidad era la alternativa para volver al poder y ahí están, se unieron. Por otra parte, el 2019 de Macri fue imperdonable con aumentos de tarifas y combustibles. La gente vota economía", analizaron.

Para finalizar, Ritondo reflexionó: "Nosotros tenemos que hacer una fuerte autocrítica".