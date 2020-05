A coro con otros dirigentes de Juntos por el Cambio, el diputado nacional Cristian Ritondo se sumó a las críticas contra el Presidente y defendió la política sanitaria de la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Las declaraciones de Alberto Fernández contra la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal despertaron un rechazo generalizado entre los integrantes de la coalición opositora de Juntos por el Cambio. El diputado nacional Cristian Ritondo se sumó a las críticas y defendió la política sanitaria de la anterior gestión . "Tiene razón cuando dice que no inauguramos hospitales, elegimos trabajar en silencio para recuperar lo destruido ", expresó el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

La espada legislativa de Juntos por el Cambio se despachó así por Twitter contra las afirmaciones del Presidente, quien ayer dijo durante una entrevista radial que " por cuatro años tuvimos una gobernadora que decía que no iba a abrir un hospital más en la provincia de Buenos Aires ".

" Señor Presidente, un hospital no son cuatro camas y un techo. Nosotros recibimos 80 hospitales de los cuales 53 estaban en riesgo edilicio y 4 a punto de derrumbarse. Tiene razón cuando dice que no inauguramos hospitales, elegimos trabajar en silencio para recuperar lo destruido", respondió Ritondo.

" Durante la gestión de María Eugenia Vidal hicimos foco en las guardias, que son el corazón de los hospitales y se atienden siete millones de personas cada año. No se trata de cortar la cinta, sino de equipar los hospitales que ya están funcionando", sostuvo el exministro.

Y agregó: "Nos encontramos con que no había ambulancias para trasladar a los pacientes. Por eso llevamos el SAME a 119 distritos , beneficiando a 13.700.000 vecinos. También lanzamos más de 200 Centros de Salud de Atención Primaria (Red AMBA)".

A modo de cierre, el diputado apuntó contra el jefe de Estado y a las sucesivas gestiones provincial del peronismo. "La salud no es un edificio, sino lo que tiene adentro. No se equivoque, Alberto Fernández, la gestión anterior no se negó a abrir nuevos hospitales, se negó a inaugurar cinco veces un mismo lugar como hicieron ustedes y lo demuestran todos los videos de la época".

Los tuits de Ritondo están en la misma sintonía del exsubsecretario de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires, Alex Campbell , quien fue una de las primeras voces en contestar al Presidente." En cuatro años llevamos adelante un plan para mejorar todas las guardias de los hospitales de la provincia. Trabajamos en las 58 guardias provinciales y terminamos las obras en 55. Además, implementamos el sistema Triage, que le da prioridad a las emergencias", dijo a LA NACION Campbell.