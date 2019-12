Fuerte cruce en Diputados por la suspensión de la movilidad jubilatoria

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, defendió en Diputados el proyecto de ley que envió el Gobierno Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Laura Serra SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de diciembre de 2019 • 14:05

El flamante ministro de Trabajo, Claudio Moroni, protagonizó hoy una fuerte polémica con los diputados de la oposición por la propuesta del Gobierno de suspender, por 180 días, el sistema de movilidad previsional.

El funcionario, presente en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Legislación General de la Cámara de Diputados, aclaró que el Poder Ejecutivo procurará que los futuros aumentos de los haberes mínimos que dispondrá por decreto se ubiquen "por encima de la inflación", aunque admitió que quedarán afuera de ese beneficio los haberes medios y más altos. Estos últimos, sostuvo, consumen el 20% de la totalidad de los recursos jubilatorios. "Esto no me cierra", dijo.

Moroni enfatizó que "no habrá congelamiento en las jubilaciones" y dijo que el mayor esfuerzo del Gobierno estará puesto en los haberes mínimos. Aclaró que, si durante el lapso de 180 días de suspensión de la movilidad jubilatoria no se acuerda una nueva fórmula de actualización de los haberes, "se volverá al régimen vigente".

"No faltemos a la verdad, lo que se propone es congelar los haberes que superan la mínima", replicó el diputado y expresidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, de Juntos por el Cambio. El legislador enfatizó que la ley de movilidad jubilatoria aprobada en 2017 "protege a las jubilaciones mucho mejor" que el cálculo anterior que imperaba durante el kirchnerismo, ya que por la fórmula actual los haberes se actualizan de manera trimestral con un mayor componente del índice inflacionario.

"Lo que sucede es que la actual fórmula es un dolor de cabeza fiscal para el nuevo gobierno. Digamos las cosas como son", insistió Laspina. Su par Gustavo Menna, también de Juntos por el Cambio, advirtió que retrotraer la situación al esquema de 2008 reeditará los aumentos discrecionales por parte del Poder Ejecutivo, "lo que generó en su momento una catarata de juicios contra el Estado".

Desde el oficialismo, Leopoldo Moreau cuestionó las críticas de la oposición. "Ustedes congelaron toda la Argentina, no sólo las jubilaciones. Es poco serio que ahora digan que se preocupan por los jubilados, cuando en cuatro años ellos han perdido el 25 por ciento en su capacidad adquisitiva", enfatizó. Desencajado, exclamó: "Encima dicen que no van a dar quorum mañana (en la sesión) ¡Están totalmente desubicados! ¡Si no les gusta lo que hicieron, si les da vergüenza lo que hicieron, porque destruyeron la Argentina, pongan la cara!".

El ministro Moroni intentó justificar la decisión del Gobierno de suspender la movilidad jubilatoria. "No estamos haciendo uso de una retórica, estamos en una situación real de emergencia", enfatizó.