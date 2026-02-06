Fuerte cruce entre el sindicalista Aguiar y el tuitero libertario encargado de “desmentir” periodistas

Un fuerte cruce se generó en las redes sociales entre el líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, y el tuitero oficialista Juan Pablo Carreira -conocido como Juan Doe- por la creación por parte del Gobierno libertario de la Oficina de Respuesta, encargada de “desmentir” a periodistas y a los medios.

Luego de que trascendiera la noticia de que el funcionario propagandista Carreira manejará el área, el gremialista de los estatales salió a cruzarlo. “Los reyes del ahorro y el equilibrio fiscal crearon una nueva oficina estatal y la utilizarán para mentir, perseguir y estigmatizar. La plata de tus impuestos se usará para pagar los sueldos millonarios de los militantes libertarios. Son la verdadera casta. ¡Es con la tuya!“, escribió Aguiar en su cuenta de X.

Un par de horas más tarde, el funcionario libertario le respondió con insultos. “Rodo Leche Aguiar, es solo una cuenta de Twitter, no implica ningún gasto adicional. Lo que sí sale millones es cada vez que vos y tus piqueteros cortan una ruta o una calle. Por suerte, vienen corriendo en culo de lo lindo desde que Javier Milei es Presidente. Abrazo grande", disparó, junto con una foto de Aguiar siendo sujetado por la Policía durante una de las manifestaciones contra el Gobierno que convocó desde que asumió la administración libertaria.

Ya en la mañana de este viernes, el líder gremial redobló la apuesta. “¿Qué pasa ñoquito? Parece que al fin te conseguiste un curro? Ahora sos director de la oficina de la garompa?“, aseveró. Luego, agregó: ”¿Tu jefe, Manuel Adorni [que supervisará la flamante oficina] vio que te estás rascando las pelotas a cuatro manos desde hace dos años y te abrió una cuenta oficial para intentar justificar tu millonario sueldo?¿Hace unos días se aumentaron un 90% sus salarios, ya nos sale bastante caro todo el gabinete y ahora también les tenemos que empezar a pagar a los trolls? ¡Paraaa!“.

La nueva Oficina de Respuesta Oficial fue creada por el Gobierno para “desmentir” periodistas y versiones difundidas por los medios. Quedará en manos de Carreira, un funcionario de estrecha identificación con el universo digital libertario, que responde a Santiago Caputo. Desde su cuenta de X construyó un perfil de alto impacto basado en la defensa cerrada del rumbo del Gobierno y el ataque directo y con insultos a dirigentes opositores, periodistas y analistas críticos.

Desde la cuenta oficial de la flamante oficina -creada para “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”- Carreira institucionalizará una práctica que ya despliega desde sus redes personales. Allí conviven la reproducción de contenidos de La Derecha Diario con señalamientos y ataques directos a periodistas y dirigentes opositores, ahora con respaldo formal del Estado.

Entre sus publicaciones en redes sociales se reiteran consignas habituales del repertorio libertario, como la frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, junto con descalificaciones hacia la prensa, a la que acusa de “operadores” y califica como “siniestros” o “nefastos”.

Agustín Romo, junto a Santiago Caputo, Daniel Parisini, alias "el Gordo Dan", Juan Pablo Carreira y Tomás Jurado, entre otros.

Para promocionar la cuenta que dirigirá, Carreira apeló a un tono imperativo en sus redes sociales. “Se viene. Sigan todos ya a @RespOficial_Arg”, escribió. Luego republicó un mensaje del Presidente, que definió el objetivo de la nueva “oficina” que operará en X: “Para desenmascarar mentiras y operaciones de los medios. Fin”.