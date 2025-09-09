Fuerte cruce entre las diputadas Florencia Carignano y Juliana Santillán por las políticas de Luis Caputo

Un fuerte cruce se dio este martes entre la diputada kirchnerista Florencia Carignano y su par libertaria Juliana Santillán. La integrante de Unión por la Patria usó sus redes sociales para criticar al ministro de Economía, Luis Caputo, y su plan económico, y recibió la respuesta de la oficialista, que criticó al kirchnerismo.

“Hay que prohibirle la salida a @LuisCaputoAR y equipo económico. Están saqueando al país. No puede volver a pasar que se vayan a vivir tranquilos a Estados Unidos y nos dejen con esta hipoteca impagable y que sus amigos se la lleven toda”, escribió Carignano en X. Acompañó su publicación con los hashtags “corruptos” y “estafadores”.

Sus críticas al titular de la cartera de Economía aparecen tras la dura derrota de La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo sacó una ventaja de 13 puntos sobre los libertarios.

Milei y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei después del cierre de las urnas para las elecciones legislativas provinciales en La Plata Gustavo Garello - AP

El resultado pegó de lleno en una gestión que ya se encontraba golpeada por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que se desató tras la filtración de unos audios atribuidos a su extitular, Diego Spagnuolo, y la difusión posterior de otras grabaciones atribuidas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ahora, tras los comicios legislativos, el Gobierno se plantea la posibilidad de un recambio de figuras.

Es en ese contexto que surge el reclamo de Carignano. Horas más tarde, recibió una contestación de Santillán. “Venir del Kirchnerismo y hablar de saqueo es inédito e hipócrita. Ustedes son una ‘organización criminal’, descarada y comprobada por el afano de un botín de, cómo mínimo, 1000 millones de dólares. Así es la corrupción de los Kirchner”, comenzó su publicación en X la diputada.

Venir del Kirchnerismo y hablar de saqueo es inédito e hipócrita. Ustedes son una "organización criminal", descarada y comprobada por el afano de un botín de, cómo mínimo, 1.000 millones de dólares. Así es la corrupción de los Kirchner. Sobre la espalda de tu espacio pesa la… https://t.co/EYPmMWLax8 — Juliana Santillán Juárez Brahím (@SantilanJuli223) September 9, 2025

Luego, apuntó contra la expresidenta Cristina Kirchner, cuya condena asegura que pesa “sobre la espalda del espacio”. “La CHORRA sigue controlando la mayor parte del movimiento político que domina LA MISERIA DE ESTE PAÍS desde hace décadas, el peronismo que en su versión kirchnerista fue instaurado por Néstor Kirchner, ha sido continuado por ella misma y tiene ya en su hijo Máximo un claro heredero”, señaló.

Luego, acusó al kirchnerismo de corrupción. “Todos prendidos. Ustedes son el plan sistemático y comprobado de corrupción en Argentina. Con denuncia, proceso y condena firme”, concluyó.

Carignano le contestó, aunque su respuesta se enfocó más en hablar con Caputo que con la libertaria. “Insisto: a Caputo hay que prohibirle la salida del país. Tiene que dar muchas explicaciones sobre la gran estafa y el robo que está perpetrando como ministro de Economía”, sostuvo.

Insisto: a Caputo hay que prohibirle la salida del país. Tiene que dar muchas explicaciones sobre la gran estafa y el robo que está perpetrando como ministro de Economía.@LuisCaputoAR traé de vuelta el oro de los argentinos. ¿Cómo puede ser que te niegues a decir dónde está?… https://t.co/LKpzkbI1Kc — Florencia Carignano (@florcarignanook) September 9, 2025

Luego, apuntó contra el ministro por las operaciones del gobierno sobre el oro. “Caputo traé de vuelta el oro de los argentinos. ¿Cómo puede ser que te niegues a decir dónde está?“, escribió. En julio de 2024, Caputo confirmó que hubo una operación de envío de lingotes de oro del Banco Central (BCRA) hacia el exterior del país.

El objetivo, explicaron, era la generación de un rendimiento extra de los activos. Se realizó en un contexto donde la autoridad monetaria tenía dificultad para comprar divisas para incrementar las reservas. La medida generó un fuerte rechazo en la oposición en ese entonces.

Carignano cerró su tuit contra Santillán: “PD: Juli, escribiste esto a las 3.42 AM. Alta gira. Andá a dormir”.